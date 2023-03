Michael Jung siegt in Gorla Minore und mehr Springsport zum Wochenende

Gorla Minore, Arezzo, Vejer de la Frontera, Wellington – überall, wo der Frühling schon länger Einzug gehalten hat, wird dieses Wochenende gesprungen. Und das ziemlich erfolgreich aus deutscher Sicht, vor allem für Michael Jung.

Während seine Vielseitigkeit reitenden Kollegen dieses Wochenende in Luhmühlen die grüne Saison eröffnen, ist Michael Jung mit seinen Springpferden gen Italien nach Gorla Minore aufgebrochen. Dort zeigte seine Erfolgsstute Chelsea heute einmal mehr, dass sie bestens in Form ist. Erst Ende Februar hatte sie ja den Großen Preis beim CSI4* Zangersheide International gewonnen.

Ein 1,50 Meter-Springen mit zwei Umläufen um Weltranglistenpunkte war heute die wichtigste Prüfung in Gorla Minore. 54 Paare nahmen teil, ganze 31 davon blieben fehlerfrei in Runde eins, von denen allerdings dann nur 13 auch ein zweites Mal. Michael Jung und seine westfälische Check In-Tochter Chelsea waren mit 31,25 Sekunden die schnellsten Doppelnuller und holten damit den Sieg und 7000 Euro Preisgeld. Zweiter wurde Jeroen Dubbeldam, der Olympiasieger und ehemalige Welt- und Europameister aus den Niederlanden, im Sattel von Investment mit fehlerfreien 32,12 Sekunden.

Dahinter reihten sich die Schweizer Elian Baumann mit Little Lumpi E und Janika Sprunger auf Orelie ein (32,89 bzw. 34,07). Marcel Marschall und Coolio waren an achter Stelle ebenfalls noch platziert.

Weitere Ergebnisse

In Arezzo bei der Toscana Tour wurde das Weltranglistenspringen als Zwei-Phasen-Prüfung über 1,45 Meter ausgetragen. Hier konnten sich Jörne Sprehe und der elfjährige gefragte Deckhengst Hickstead White v. Hickstead mit zwei fehlerfreien Parcoursabschnitten an zehnter Stelle platzieren. Im 1,40 Meter-Springen der Gold-Tour waren Max Haunhorst und die Oldenburger Conthargos-Tochter Cosa Nostra an achter Stelle platziert. Im Finale der kleinen Tour, ebenfalls über 1,40 Meter, belegte Jochen Teufel auf dem Diamant de Semilly-Sohn Arc En Ciel de Gaia Rang zwei hinter dem Franzosen Nicolas Bost mit Castleforbes Betsy. Beeke Carstensen und der OS-Wallach Little John waren als zehnte ebenfalls platziert.

Das Highlight bei der Sunshine Tour in Vejer de la Frontera war das 1,50 Meter-Springen um Weltranglisten-Punkte und die Qualifikation für den Großen Preis. Hier gab es einen irischen Doppelsieg dank Richard Howley auf Mansini und Michael Pender, dem Sieger der Vorwoche, mit HHS Fast Forward. Bestes deutsches Paar waren David Will und Zaccorado Blue auf dem vierten Platz. Michael Viehweg war mit Cartal als Zehnter auch noch im Geld.

In Wellington laufen die Freitagsspringen zur Stunde noch. Gestern konnten sich Richard Vogel und Jonage LVP an dritter Stelle in einem der Hauptspringen platzierten. Auch hier hatte es einen irischen Zweifacherfolg gegeben, dank Simon McCarthy auf Gotcha und David O’Brien mit El Balou.