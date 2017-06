Moment mal! Gabriele Pochhammer: Zweiklassengesellschaft

St.GEORG-Herausgeberin Gabriele Pochhammer über die Entwicklung des internationalen Springsports.

„Ich brauche schöne Mädchen“, sagt Kaspar Funke, Veranstalter und Dienstleister so renommierter Turniere wie Nörten-Hardenberg, Donaueschingen, Münster und Dortmund. Das klingt jetzt ziemlich sexistisch und geht eigentlich gar nicht. Aber er meint natürlich etwas anderes: junge Gesichter, die herrlichen Sport zeigen und die Zuschauer begeistern, so sehr, dass sie nicht mehr nach den großen Stars fragen. Denn die sind immer öfter auf fernen Kontinenten oder auch in Europa in der Global Champions Tour unterwegs. Das satte Preisgeld von 300.000 Euro pro GCT-Station tröstet sie schnell darüber hinweg, dass nur eine Handvoll VIP-Zuschauern auf vergoldeten Sesseln Beifall klatschen, und dass die Hälfte des Starterfeldes aus Kids von Rockstars und anderen Riesengroßverdienern besteht, die auf ihren Millionenpferden das Gefühl haben dürfen, sie gehörten wirklich zur Weltklasse.

Gesellschaftliche Schere

Die Welt des Spitzenspringsports hat sich in den letzten Jahren säuberlich in zwei Hälften geteilt. Da sind die Turniere der Global Champions Tour und League, in dieser Saison 16, im nächsten Jahr 18 und in zwei Jahren 20, womit fast die Hälfte der Wochenenden im Jahr schon ausgebucht ist. Auf der anderen Seite kämpfen die Veranstalter traditioneller Turniere, die schon seit Jahrzehnten den Sport in Deutschland tragen. Sie haben es immer schwerer. Peter Rathmann hat nach 27 Jahren Baltic Horse Show das Handtuch geworfen. Neben äußeren Hürden – Hotelneubau auf dem bisherigen Platz für die Pferdeställe – wurde es immer schwieriger, überregionale Sponsoren zu finden. Denn während dem deutschen Gebühren-finanzierten Fernsehen auch noch die x. Fußball-Liga eine Live-Übertragung wert ist, winken viele TV-Chefs schon ab, wenn sie hören, dass Beerbaum, Ehning & Co. woanders beschäftigt sind. Manche Veranstalter erkaufen sich inzwischen Übertragungszeiten, bei Sport1 kostet das etwa 15.000 bis 20.000 Euro die Stunde, aber wenigstens kann man dem Sponsor versprechen, dass sein Name irgendwo über den Bildschirm flimmert. Der SWR fordert im Juli per Mail die Startliste für das September-Turnier in Donaueschingen, in einem Stadium, in dem der Veranstalter noch hektisch am Telefon versucht, einige große Namen herbei zu telefonieren, gegen entsprechende Gegenleistung, versteht sich: alles frei, weder Nenn- noch Startgeld.

Gestern bleibt Vergangenheit

Realisten wie Kaspar Funke oder auch der deutsche FN-Präsident Breido Graf zu Rantzau, selbst Turnierveranstalter in Breitenbug, wissen, dass sich das Rad der Zeit nicht zurückdrehen lässt. Die gemütlichen Turniere um die Ecke, auf denen sich auch die Thiedemanns, Winklers, Schockemöhles tummelten, die sind mehr als halbes Jahrhundert her.

Auf der Suche nach Starpotenzial

„Die Entwicklung fordert uns auf, uns neue Stars zu suchen“, sagt Graf Rantzau. „Es gibt fantastische Springen mit fantastischen Stechen, auch wenn die Weltranglistenersten mal nicht da sind.“ Er hat recht, eine tolle Deutsche Meisterschaft in Balve, getragen vom Engagement und der Kreativität von Rosalie von Landsberg, Tochter des früheren FN-Präsidenten Graf Landsberg, mit den Ritten unter anderem von Simone Blum und Christian Kukuk, die Auftritte der jungen Laura Klaphake, die gerade ihren Weg nach oben galoppiert und wohl genau das ist, was Kaspar Funke sich vorstellt, wenn er an eine Generation junger Reiter denkt, die nicht nur gut aussehen, das auch, sondern vor allem so gut reiten, das irgendwann niemand mehr die Arrivierten vermissen wird. Mal sehen, ob denen das auf Dauer gefällt.

Laura Klaphake ist übrigens die Titelheldin von St.GEORG 7/2017, der ab Mittwoch, den 28. Juni im Handel erhältlich ist. Hier geht’s zur Heft-Info und hier direkt in unseren Online-Shop, wo Sie sich Ihr Exemplar nach Hause liefern lassen können.