München: Riders Tour Quali-Springen an Marcel Marschall

Das Riders Tour Quali-Springen in München zeigt: Auch ein Felix Haßmann ist im Stechen schlagbar, selbst wenn er sich im Stechen durchs Unterholz schlägt.

Zehn von 56 Reiter/Pferd-Paaren hatten es in München ins Stechen des Riders Tour Quali-Springens geschafft. Sechs von ihnen blieben fehlerfrei. 22 Hundertstelsekunden brachten letztendlich den Ausschlag. „Im Stechen hab ich mir keine großen Siegchancen ausgerechnet, weil die Konkurrenz doch sehr sehr stark war”, so der Sieger Marcel Marschall aus Heiligkreuztal (BaWü). Was ihm half: Marschall ging als letzter ins Stechen und wusste, dass er gut beritten ist. „Ich habe ein sehr erfahrenes Pferd. Sie hat eine sehr große Galoppade, die hab ich ein wenig ausspielen können.“ Der 31 Jahre junge Springreiter siegte im Riders Tour Quali-Springen über 1,45 Meter.

Bis dahin hatte der bayerischen „Lokalmatador“ Michael Viehweg, erster Reiter im Stechen mit Contario, geführt. „Contario ist neun Jahre alt, zeigt seit Wochen gute Leistungen, auch den Stechparcours hat er gut gemeistert,” lobte er seinen österreichischen Conterndro-Sohn.

Platz drei ging nach Westfalen an Felix Haßmann. Der ehemalige Deutsche Meister hatte den Holsteiner Carreras mit nach München zu Pferd International gebracht. Und weil ein Westfale zum Pragmatismus neigt, steuerte er den Schimmel kurzerhand durch eine Baumgruppe. Alle anderen Reiter hatten einen Bogen um das Gehölz gemacht. Nicht so Haßmann. Augen zu und durch. „Ich hab was versucht – das Pferd ist nicht das aller-Grundschnellste, hat aber super mitgemacht”. Haßmann, auf dessen Anlage in Lienen gerade Baustellenfeeling herrscht, weil für die Dressurpferde seiner Freundin Lena Waldmann umgebaut wird, blickt nach dem Riders Tour Quali-Springen in Richtung Entscheidungsspringen: „Ich hoffe, dass er das am Sonntag wieder so macht.”

Denis Nielsen, noch ein ehemaliger Deutscher Meister, wurde mit Jamela Vierter vor der US-Amazone Paris Sellon mit Remix.

Im Großen Preis von Bayern geht es über zwei Umläufe in dem CSI2*-Springen über 1,45 Meter.

Die Ergebnisse finden Sie hier.