Münster: Philipp Schulze Topphoff gut in Form für die Riders Tour

Beim Turnier der Sieger in Münster startete heute die fünfte Etappe der Riders Tour 2023/2024 mit der Qualifikation für die Wertungsprüfung. Der 25-jährige Philipp Schulze Topphoff stellte dabei seine Topform unter Beweis.

An diesem Wochenende lädt das Turnier der Sieger in Münster zur fünften von insgesamt acht Etappen der Riders Tour 2023/2024. Heute ging es in einem 1,55 Meter hohen und 475 Meter langen Parcours zunächst um die Qualifikation zur Wertungsprüfung, die als Hauptspringen am Sonntag ausgetragen wird. Auf der Starterliste standen 47 Reiter-Pferd-Paare, darunter auch der Führende des aktuellen Rankings, Michael Viehweg.

Acht von diesen 47 Paaren schafften es ins Stechen. Das Maß aller Dinge setzte dort Philipp Schulze Topphoff, der erst in dieser Woche seinen 25. Geburtstag feierte. Mit der zehnjährigen Comme il faut-Tochter Carla, mit der er Anfang Juni auch bei der Global Champions Tour-Etappe in St. Tropez triumphierte, blieb Philipp Schulze Topphoff auch heute fehlerfrei. Seine Zeit von 39,48 Sekunden im Stechen blieb ungeschlagen.

Am dichtesten heran an das Topergebnis kamen die Sieger des diesjährigen Championats von Hamburg: Im Sattel seines zehnjährigen Stakkato Gold-Sohns Starissa feierte Mario Stevens bereits einige Erfolge. Neben dem Hamburger Championat bspw. auch den Sieg im Großen Preis von Niedersachsen Anfang des Jahres. Heute qualifizierten sich die Deutschen Meister von 2022 für das Stechen, blieben dort ebenfalls fehlerfrei. Die Zeit von 40,63 Sekunden reichte jedoch nicht ganz für den Sieg. Mario Stevens und sein Hannoveraner Wallach belegten damit Platz zwei.

Marco Kutscher feierte erst vor wenigen Wochen einen großen Sieg auf Hof Waterkant. Bei dem Turnier von Gastgeberin Janne Friederike Meyer-Zimmermann triumphierte er im Großen Preis von Holstein. Damals saß er im Sattel des zehnjährigen Armitage-Sohns Aventador S. Genau wie heute in Münster. Auch ihnen gelang ein fehlerfreier Ritt im Stechen. Mit 41,02 Sekunden reihten sie sich auf Platz drei in der Ergebnisliste ein.

Michael Viehweg mit Fehler im Stechen

Michael Viehweg ist der aktuell Führende im Ranking der Riders Tour 2023/2024. Mit dem Contendro I-Sohn Contario ging er in Münster an den Start. Auch sie qualifizierten sich für das Stechen, mussten hier jedoch vier Fehlerpunkte auf dem Konto verbuchen. Sie platzierten sich an achter Stelle (4/43,19).

Die Wertungsprüfung der Riders Tour-Etappe in Münster ist für den morgigen Sonntag, 15:00 Uhr, angesetzt. Sie wird als Springprüfung mit zwei Umläufen ausgetragen.

