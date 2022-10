Nagels Neuer gewinnt Neumünster

Carsten-Otto Nagel und die Holstenhallen verbindet eine lange gemeinsame Geschichte. Es ist allerdings schon ein Weilchen her, dass der ehemalige Mannschaftswelt- und -europameister hier Ehrenrunden angeführt hat. Nun war es wieder so weit, am Wochenende bei SH Holstein International. Mit einem neuen Sportpartner an seiner Seite.

50 Paare waren angetreten zum Großen Preis in Neumünster im Rahmen von SH Holstein International um den Preis des Constanzehofs, 13 erreichten das Stechen, zehn blieben sie ein zweites Mal null. Allen voran Carsten-Otto Nagel im Sattel des neunjährigen Holsteiners Cancaneur v. Connor-Lacros aus der Zucht von Johann Heinrich Witt. In 33,95 Sekunden ließ das Duo die in Trittau ansässige Schwedin Sofie Svensson im Sattel des zehnjährigen, ebenfalls holsteinisch gezogenen Schimmels Cooper VA. Der Clarimo-Alcatraz-Sohn brauchte 34,11 Sekunden.

Gezogen wurde er von Manfred von Allwörden, der auch noch Anteile hält. Mitbesitzer ist allerdings schon seit 2018 die Victory Equestrian Sport BV, hinter der sich Athina Onassis verbirgt. Die selbst hat Cooper allerdings nie geritten. Er ging eine Zeit lang unter Roberto Previtali (ITA), Shane Breen (IRL) und zuletzt unter Louise Simpson (GBR), ehe Sofie Svensson den Wallach im Februar übernahm.

Platz drei machte den Erfolg für die Familie Nagel perfekt, denn hier standen Carsten-Otto Nagels Frau Mylene (gebore Diederichsmeier) und der elfjährige spanische Sportpferde-Wallach Look at Me R v. Jimy mit 34,22 Sekunden. Wer sich über die Abstammung und die spanische Herkunft wundert – Look at Me R hat zwar einen spanischen Züchter, aber sein Vater Jimy ist ein Holsteiner v. Casall-Contender, der für Zangersheide gekört ist. Auf der Mutterseite steht die BWP-Stute Anky v. Baloubet du Rouet-Libero H, die mit Just do It R v. Action-Breaker auch ein 1,60 Meter-Springpferd gebracht hat. Auch die Großmutter stellte mehrere Sportpferde. Look at Me R selbst ist schon seit 2018 in Deutschland und war erst mit Nisse Lüneburg erfolgreich. Als dieser in die Niederlande in den Stall Tops wechselte, übernahm erst Carsten-Otto Nagel die Zügel, gab diese dann aber an seine Frau ab, die den Wallach in Paderborn erstmals turniermäßig vorstellte. Dort lief es noch nicht so richtig rund. Aber in Neumünster! Dort gab es drei Platzierungen in drei Springen.

Und das Siegerpferd? Das ist erst seit vier Monaten bei Carsten-Otto Nagel in Beritt. Besitzerin ist seine Ausbilderin, die den Wallach auch in den ersten internationalen Youngster-Springen präsentierte: Paula de Boer, Tochter des Grand Prix-Ausbilders Wieger de Boer. Die ist in Dressur und Springen bis zur schweren Klasse erfolgreich. Kein Wunder also, dass Carsten-Otto Nagel sagt: „Der ist dressurmäßig allerbestens ausgebildet. Paule de Boer hat ihn nämlich vor mir geritten, das ist jetzt sehr angenehm für mich.“

Auszeichnungen

Das von Thomas Voß und Harm Sievers veranstaltete internationale Turnier SH Holstein International war auch die Bühne, um verdiente Nordlichter und ihre Unterstützer auszuzeichnen. So beispielsweise den Junioren-Europameister der Vielseitigkeit, Mathies Rüder, und die Gold-Schwestern von Hartpury, Helena und Allegra Schmitz-Morkramer. Junge Reiter-EM-Silbermedaillengewinner Hannes Ahlmann wäre auch dabei gewesen, aber er war beim Weltcup-Turnier in Helsinki am Start …

Ebenfalls geehrte wurde Heike Petersen, Richterin, Ausbilderin und langjährige Mitarbeiterin im Pferdesportverband Schleswig-Holstein, die vor 15 Jahren die Initiative „Jungs aufs Pferd“ ins Leben gerufen hat. Sie war damit sehr erfolgreich und für ihren unermüdlichen Einsatz erhielt sie nun den „SH Holstein International Award“.

Alle Ergebnisse aus Neumünster finden Sie hier.