Nationenpreis Prag: Sieg für Tschechien, Team Deutschland auf Rang zehn

Es hat nicht sollen sein für Otto Becker und seine Mannschaft beim Nationenpreis in Prag. So richtig rund lief es hingegen für die Gastgeber.

Mit sechs Strafpunkten aus den zwei Umläufen holten die tschechische Equipe den CSIO3* Nationenpreis von Prag nach Hause.

Bester Reiter in den zwei Runden über 1,45 Meter hohe Hindernisse war Ales Opartny im Sattel des auch in Tschechien gezogenen Forewer mit zwei fehlerfreien Parcours.

Insgesamt fünf Fehler, einer aus dem ersten und vier aus dem zweiten Umlauf, schlugen für Ondrej Zvara im Sattel des Hengstes Cento Lano zu Buche.

Kamil Papousek verzeichnete mit dem KWPN-Hengst Warness zwei Springfehler in Runde eins, blieb im zweiten Anlauf aber fehlerfrei.

Anna Kellnerova und die von Laura Klaphake ausgebildete Catch Me If You Can hatten einen Zeitfehler im ersten Umlauf und neun Strafpunkte im zweiten, was hier das Streichergebnis war.

Rang zwei für Dänemark und mehr

Acht Fehler wurden es für die dänische Mannschaft. Hier ritten Lars N. Pedersen auf Boegegaarden Gladiola (0/0), Konstantin Deeken Künnemann mit Ak’s Crowney (5/1), Rikke Haastrup mit Nomanee (5/4) und Andreas Schou auf Diacardo (1/1).

Das Team Belgien musste sich um einen Strafpunkt geschlagen geben. Constant van Paesschen mit Isidoor van de Helle (0/4), Arnaud Doem auf Edgard de Prefontaine (1/4), Gudrun Patteet mit Kashmira Z (4/0) und Pieter Clemens auf Akarad Hero Z (0/4) waren die Helden der Stunde.

Für die Deutschen endete der Nationenpreis bereits nach dem ersten Umlauf. Patrick Stühlmeyer auf Varihoka du Temple, Philip Houston mit Sandros S Bella und Wolfgang Puschak im Sattel von Number One hatte je einen Abwurf. Zwölf wurden es bei Mario Stevens und Botakara, so dass Sie das Streichergebnis bildeten. Damit landete die Mannschaft auf Rang zehn der 14 Teilnehmer.

Sieg für Sprehe

Deutlich besser war es bereits gestern für Jörne Sprehe gelaufen. Im einzigen Weltranglisten-Springen des Tages war sie mit ihrer ZfdP-Stute Luna eine ganze Sekunde schneller als die Italienerin Giulia Martinengo Marquet auf dem Holsteiner Calle Deluxe. Dritter wurde der Däne Andreas Schou mit Quadrosson Ask.

Im vorangegangenen 1,40 Meter-Springen setzte sich Constant van Paesschen auf Diaz du Thot gegen Philip Houston und Chaquilot durch. Dritter wurde der Ire Michael G Duffy mit My Way, gefolgt von Pheline Ahlmann auf Ekatharina und Mario Stevens mit Marlou.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.