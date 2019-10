Nationenpreis Rabat: Springreiter aus Äypten schreiben Geschichte

Es ist über ein halbes Jahrhundert her, dass Ägypten zuletzt mit einer Springreiter-Mannschaft bei den Olympischen Spielen vertreten war. Der Sieg im Nationenpreis von Rabat war daher gleich doppelt wichtig für das Land der Pharaonen.

Der Kampf um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 geht so langsam in die letzte Runde. Auch im Rahmen des Nationenpreises in der marokkanischen Hauptstadt Rabat wurden noch einmal zwei Tickets für Tokio vergeben. Ägypten, Jordanien, Marokko, Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten dort die Chance, einen der Olympia-Startplätze zu ergattern.

Die strahlenden Sieger kamen am Ende aus Ägypten – und das gleich in doppelter Hinsicht. Zum einen konnten Mohamed Taher Zeyada, Nayel Nassar, Abdel Said und Sameh El Dahan den Nationenpreis für sich entscheiden, zum anderen wird in Tokio nun eine ägyptische Mannschaft im Parcours vertreten sein. Und das zum ersten Mal seit 59 Jahren! Zuletzt waren die Ägypter in Rom 1960 dabei. Startplatz Nummer zwei ging an das Team aus Katar, das den Nationenpreis mit 28 Strafpunkten auf Rang acht beenden konnte.

Ziel erreicht

Mit vier Strafpunkten aus den zwei Umläufen setzten sich die Ägypter ganz knapp gegen die Schweiz durch, die ein Pünktchen mehr auf dem Konto hatte. Rang drei ging an die Italiener mit 14 Strafpunkten.

Abdel Said, der mit Venise du Reverdy lediglich zwei Zeitfehler hatte, versuchte den Erfolg hinterher in Worte zu fassen: „Das ist unglaublich! Als wir hierher gekommen sind, wussten wir, dass wir eine gute Chance haben, weil unsere Reiter stark sind und überall auf der Welt antreten. Aber dass wir uns nicht nur für Tokio qualifziert haben, sondern auch den Nationenpreis gewonnen haben, ist ein riesiger Aufschwung für uns! Das ist in den letzten zwei Jahren unser Ziel gewesen.“

Stärkstes Duo bei den Ägyptern waren einmal mehr Nayel Nassar und Lucifer V, denen eine Doppel-Nullrunde gelang. Der Lord Pezi-Sohn trug seinen Reiter in diesem Jahr bereits zum Sieg im Eine-Million-Dollar-Grand Prix von Ocala, brillierte auch im Großen Preis von New York und war unser Pferd des Monats im Mai. Mohamed Taher Zeyada und Vizalaty lieferten mit drei Abwürfen in der ersten Runde das Streichergebnis. Im zweiten Umlauf konnte sich das Paar dann mit nur zwei Strafpunkten für Zeitübersschreitung rehabilitieren. Sameh El Dahan und Suma’s Zorro blieben einmal null, einmal fiel eine Stange.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.