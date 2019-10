Nationenpreis-Saison 2019: Daniel Deußer ist „Mister Nullrunde“

Das Nationenpreis-Finale in Barcelona ist Geschichte. Während seine Teamkollegen dort das letzte Glück im Parcours fehlte, überzeugte Daniel Deußer einmal mehr mit zwei Nullrunden. Kein Wunder, dass er auch das Gesamtranking der fehlerfreien Ritte in der Nationenpreis-Saison 2019 anführt.

Die Schweizer können nicht nur Uhren, sie können offensichtlich auch Mathematik. Denn die Pferdefachzeitung „PferdeWoche“ aus der Schweiz hat alle fehlerfreien Ritte bei den Nationenpreisen erfasst und ein entsprechendes Ranking erstellt. Spitzenreiter ist Daniel Deußer, der bei fünf Nationenpreisen mit drei unterschiedlichen Pferden an den Start ging. Das unterstreicht noch einmal mehr, wie wichtig das Comeback des 38-Jährigen für die deutsche Mannschaft ist. Anfang März hatte Daniel Deußer die Athletenvereinbarung unterschrieben, seitdem darf Bundestrainer Otto Becker ihn wieder in Nationenpreisen und auf Championaten einsetzen.

Seine Rückkehr in den A-Kader feierte Deußer auch direkt mit einer Doppel-Nullrunde im Nationenpreis von Rom, wo er auf „Super-Pony“ Tobago Z saß. Mitte Juni wiederholte er diese Leistung mit der zehnjährigen Schimmelstute Jasmien vd Bisschop bei der Nationenpreis-Etappe im polnischen Sopot. Beim CHIO Aachen setzte er dann auf den Chacco-Blue Sohn Calisto Blue. Ein Zeitfehler im ersten Umlauf sowie eine makellose zweite Runde trugen maßgeblich zum zweiten Platz für die Deutschen bei. Auch bei den Europameisterschaften in Rotterdam landete die deutsche Equipe auf dem Silberrang, unter anderem dank der Nullrunde von Tobago Z im ersten Umlauf. Der kleine Fuchs mit dem großen Springvermögen war zuletzt im Nationenpreis-Finale von Barcelona im Einsatz – und blieb als einziges Pferd in der deutschen Mannschaft zweimal fehlerfrei.

Mit insgesamt acht Nullrunden führt Deußer somit das Ranking der Nullfehlerritte in der Nationenpreis-Saison 2019 an. Auf dem zweiten Rang liegen gleichauf mit jeweils sieben Nullrunden die Französin Penelope Leprevost, der Ire Paul O’Shea und Weltranglisten-Erster Steve Guerdat aus der Schweiz. Letzterer hatte das Ranking übrigens im letzten Jahr für sich entscheiden können. Zweitbeste Deutsche ist Simone Blum mit insgesamt vier fehlerfreien Ritten.

Quelle: PferdeWoche