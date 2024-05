Nationenpreis St. Gallen: UPDATE – League of Nations wegen Regen abgesagt

Die Wetterlage meint es nicht gut mit den Reiterinnen und Reitern, die heute in St. Gallen in der dritten Etappe der League of Nations an den Start gehen wollen. Einstellige Temperaturen, Regen – die Springen am Vormittag sind abgesagt worden. Die Niederschlagsprognose für 16 Uhr, Start des Nationenpreises, ist mäßig. Dabei hat Deutschland einen guten Startplatz gelost.

Der Himmel grau, der Regen permanent – St. Gallen zeigt sich derzeit wie große Teile der Alpenregionen und des südöstlichen Deutschlands nicht von seiner Sonnenseite. Das betrifft auch das CSIO St. Gallen. Der erste Programmhöhepunkt der fünf Turniertage ist die dritte Etappe der League of Nations. Es ist das erste Mal, dass die neue Serie in Europa Station macht. Den Auftakt hatte Abu Dhabi gemacht. Dort hatte die deutsche Equipe gewinnen können. Anschließend waren die Mannschaften in Florida, in Ocala, an den Start gegangen.

St. Gallen, 8 Grad, Niederschlag satt …

Das Wetter meint es nicht gut mit den Turnierveranstaltern in St. Gallen. Auf der Webseite wird gemeldet, dass die für heute Vormittag geplanten Springen entfallen. Das schont auf jeden Fall den Boden. Um 16 Uhr soll der erste Reiter in Stadion kommen. Das wird der Brite Ben Maher mit Point Break sein. Zehn Mannschaften sind in der ersten Runde nach dem neuen Reglement startberechtigt. Deutschland hat eine strategisch eigentlich günstige Auslosung erwischt, Position neun. Damit wird André Thieme mit Chakaria als Neunter im Parcours erwartet. Die weiteren Starterinnen und Starter sind in dieser Reihenfolge Jana Wargers/Limbridge, Hans-Dieter Dreher/Elysium und Richard Vogel/Cepano Baloubet.

Eigentlich ist ein hinterer Startplatz von Vorteil. Man kann sehen, wie die Konkurrenz mit den Anforderungen zurechtkommt, eigene Strategien und Wege überdenken. Doch bei nassem Wetter sieht das etwas anders aus. St. Gallen im Regen – jeder Ritt setzt dem Boden zu. Für 16 Uhr werden 2,6 l/m2 Niederschlag prognostiziert. Um 17 Uhr erwarten die Meteorologen 6,1 l/ m2. Das sind immer noch Mengen, die als „mäßiger“ Niederschlag eingeschätzt werden. Aber – „steter Tropfen höhlt den Stein“, bzw. kann den Untergrund rutschig und/oder tief werden lassen.

UPDATE: Wegen Regen in St. Gallen wird Nationenpreis abgesagt

Die E-Mail kam um 12.2.5 Uhr vom Weltreiterverband (FEI). Absage, es wird heute keinen Nationenpreis in St. Gallen geben. Die widrigen Wetterbedingungen lassen eine Durchführung der dritten Etappe der League of Nations nicht zu. Der Entscheidung fiel nach Gesprächen mit der FEI, der Ground Jury, dem Organisationskomitee, den Chefs d’Equipe und den Athleten.

Todd Hinde, FEI-Direktor für Springen sagt in einer Pressemitteilung: „Trotz umfassender Planung haben die Wetterbedingungen die Situation extrem schwierig gemacht, und wir schätzen die Bemühungen der Reiter, Chefs d’Equipes, Pferdepfleger, Offiziellen und des Veranstalters sehr, die versucht haben, Lösungen für die schwierigen Umstände zu finden. Auch wenn dies bedauerlich ist, glauben wir, dass dies unter den gegebenen Umständen die richtige Entscheidung war.“ Die Punkte der dritten Etappe der League of Nations werden ersatzlos gestrichen.

Nächste Etappe der neu ins Leben gerufenen Nationenpreisserie ist das CSIO in Rotterdam am 21. Juni. In die Wertung für das Finale in Barcelona (ESP) fließen die drei Qualifikationsergebnisse von Abu Dhabi (UAE), Ocala (USA) und Rotterdam (NED) ein.

Am morgigen Samstag soll der Preis der MS Direct Group am Nachmittag ausgetragen werden. Am Sonntag soll der Defender Grand Prix der Schweiz stattfinden. Alle weiteren Prüfungen für die beiden Tage wurden abgesagt.

