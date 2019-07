Nationenpreis-Team Springen für Aachen benannt

Dreimal in Folge konnten die deutschen Mannschaften in der Aachener Soers beim CHIO den Nationenpreis, offiziell Mercedes-Benz Preis der Nationen, gewinnen. Gelingt nun nach dem Triple die Fortsetzung? Bundestrainer Otto Becker hat eine hochkarätige Besetzung nominiert. Weltmeisterin Simone Blum und DSP Alice gehören zum Team. Dazu kommen drei Herren, die alle schon einmal die Weltrangliste angeführt und den Weltcup mindestens einmal gewonnen haben: Marcus Ehning wird Funky Fred reiten. Sein Toppferd Prêt a tout, Sieger im Großen Preis von Aachen im vergangenen Jahr, pausiert nach einer leichten Verletzung auf dem Laufband. Er ist schon wieder im Aufbautraining, hat zuhause auch schon die ersten Sprünge gemacht.

Das Quartett wird Daniel Deußer komplettieren. Sein Pferd für den Nationenpreis beim CHIO ist Calisto Blue v. Chacco Blue. Mit dem Zwölfjährigen war „#DoubleD“ in diesem Jahr schon Dritter beim Global Champion Tour Grand Prix von Cannes und siegreich in Knokke. Er ging heuet fehlerfrei im Preis des Handwerks. Dieses erste schwere Springen wurde von dem Iren Darragh Kenny mit Cazador v. Casall gewonnen. Zweiter wurde André Thieme mit Cellisto v. Cellestrial. Der Mecklenburger hatte lange geführt. Platz drei ging an Pius Schwizer und Grand Cooper aus der Schweiz.