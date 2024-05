Nationenpreise Springen: Norwegen siegt in Martofte, die Niederlande in Peelbergen

Zwei EEF Nationenpreise standen an diesem Freitag für die Springreiter auf dem Plan. Einer davon ging an die norwegische Equipe, der zweite an unsere Nachbarn aus den Niederlanden. Im dänischen Martofte ging auch ein deutsches Team an den Start, das den sechsten Platz belegte.

Pål Flam mit Omonza D C, Therese Soehol Henriksen mit Santos Z, Ingrid Gjelsten mit VDL Edgar M und Geir Gulliksen mit Oh la La von Overis. Das sind die Namen der Reiter-Pferd-Kombinationen, die sich über Platz eins im Nationenpreis von Martofte freuen durften. Mit vier Fehlerpunkten kam die norwegische Equipe ins Ziel. Gesammelt hatte diese vier Fehler Pål Flam mit seiner zehnjährigen Elvis ter Putte-Tochter Omonza D C in Runde eins. Im selben Umlauf lief es nicht gut für Geir Gulliksen und Oh la La van Overis v. Otangelo. Das Paar sammelte 16 Fehlerpunkte, war damit das Streichergebnis. In Runde zwei blieben dann alle norwegischen Paarungen fehlerfrei. Alle, außer Ingrid Gjelsten und ihr 15-jähriger Wallach. Dank Streichergebnis zählten die vier Fehlerpunkte allerdings nicht und es blieb auch insgesamt bei vier Fehlern. Sieg für Norwegen.

Platz zwei belegten die Schweden mit einem Gesamtergebnis von acht Fehlerpunkten. Doppel-Null blieben zwei Paare: Emma Emanuelsson und Canbella Blue PS sowie Marcus Westergren und Fellaini de Liebri Z. In beiden Runden gingen jeweils vier Fehlerpunkte auf das Konto von Linda Heed und Laurien van Orshof. Zweimal das Streichergebnis lieferten Alica Tapper und Doge Dogelito (16/8).

Die Gastgeber aus Dänemark machten das skandinavische Treppchen perfekt. Einen Zeitfehler sammelte Rikke Andersen im Sattel von Nordsturm v. N’oubliez Jamais in der ersten Runde. Somit waren es schlussendlich statt acht neun Fehlerpunkte und die Dänen mussten den Schweden den Vortritt lassen. Komplettiert wurde das dänische Team von Soren Moeller Rohde / Grace ASK (4/0), Zascha Nygaard Lill / Primavera (0/0) und der Derby-Zweiten von Hamburg 2023 Caroline Rehoff Pedersen / Chaccball (4/8).

Auch ein deutsches Team ging in Martofte an dem Start. Co-Bundestrainer Marcus Döring schickte Max Haunhorst mit dem Cassus-Sohn Carlo (4/4), Robin Naeve mit Carlito v. Comme il faut (4/0), Leonie Böckmann mit dem elfjährigen Carter (4/0) und Hannes Ahlmann mit Tokyo v. Toulon (0/4) an den Start. Mit insgesamt zwölf Fehlerpunkten reihte sich das deutsche Team auf Platz sechs hinter den punktgleichen Mannschaften aus Belgien und den Niederlanden ein.

Hier finden Sie alle Ergebnisse vom Nationenpreis in Martofte 2024.

Stechen im Nationenpreis von Peelbergen

Ein zweites niederländisches Team ging im Nationenpreis von Peelbergen an den Start. Und die Niederländer zeigten starke Leistung. Mit einem glatten Ergebnis von null Fehlern siegte das Team. Geritten sind Michael Greeve / Denver, Henk Frederiks / Impian D und Mathijs van Asten / Sirocco. Lediglich beim vierten Reiter, dem Weltcup-Etappen-Sieger Lars Kersten, lief es nicht ganz rund. Kersten sattelte den Zangersheider Wallach Chuck Marienshof Z. In beiden Runden sammelte das Paar jeweils vier Fehlerpunkte, die als Streichergebnis allerdings nicht ins Gewicht fielen.

Es blieb jedoch noch ein zweites Team fehlerfrei – die kanadische Equipe. Kara Chad und Quidamo F v. Quality hatten einen Abwurf im ersten Umlauf, der als Streichergebnis nicht zählte. Zwei Paare – Elizabeth Bates / Heartbeat W und Lea Rucker / Macarena – blieben zweimal ohne Fehler. Kyle Timm verzichtete mit seinem Casino Berlin-Sohn Casino Calvin nach einer fehlerfreien ersten Runde und drei fehlerfreien Ritten für Kanada in Runde zwei auf einen weiteren Start. Im Stechen galoppierte das Paar dann doch nochmal in den Parcours – und musste vier Fehlerpunkte verbuchen. Michael Greeve und Denver blieben ein drittes Mal am heutigen Tage fehlerfrei. Damit siegten die Niederlande, Platz zwei für Kanada.

Platz drei belegte die irische Equipe mit Richard Howley / Zodiak du Buisson Z (0/4), Jessica Burke / Express Trend (0/0), Michael Duffy / Clitschko (0/4) und Daniel Coyle / Incredible (0/4) und insgesamt acht Fehlerpunkten.

Alle Ergebnisse vom Nationenpreis in Peelbergen 2024 finden Sie hier.

