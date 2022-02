Nicola Pohl siegreich im Großen Preis von Sharjah

Auch im Nahen Osten wurde heute ein Großer Preis ausgetragen. Den Sieg in dem Springen auf Drei-Sterne-Niveau holte sich Nicola Pohl vom Team Dagobertshausen.

Die 25-jährige Nicola Pohl hat den zwölfjährigen Wallach Arlo de Blondel vor knapp drei Wochen das erste Mal auf Turnier vorgestellt. Zuvor hatte der Ire Richard Howley das Pferd länger geritten. Trotz der kurzen gemeinsamen Zeit mit Nicola Pohl zeichnet sich aber schon jetzt ab, dass das zwischen den beiden richtig gut passt!

Im Drei-Sterne-Grand Prix von Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten qualifizierte sich das Paar als eines von insgesamt neun für das Stechen. Mit der zweiten fehlerfreien Runde in der Zeit von 36,83 Sekunden bedeutete das den Sieg für den Tlaloc M-Sohn Arlo de Blondel und seine Reiterin. Diese hatte erst im November den ersten Vier-Sterne-Grand Prix ihrer Karriere mit Exelero im portugiesischen Vilamoura gewinnen können. Und auch beim Ladies-Turnier in Abu Dhabi (UAE) vor wenigen Wochen sammelte sie die gelbe Schleife ein, dort im Sattel von Dakota.

Zweiter wurde der Niederländer Kevin Jochems mit Quatinka (0/0/37,5 Sekunden), gefolgt von Shane Breen (IRL) mit Vistogrand (4/0/37,76 Sekunden) und der Österreicherin Katharina Rhomberg mit Cuma (0/4/38,29 Sekunden). Auf dem fünften Rang konnte sich die zweite deutsche Starterin, Amazone Miriam Schneider platzieren. Dabei saß sie im Sattel ihres Nationenpreis-Partners von Abu Dhabi, dem Cardento-Sohn Fiber Fresh Popeye (0/4/38,55 Sekunden).

Die Ergebnisse vom Großen Preis von Sharjah finden Sie hier.