Niederländisches Springteam für Olympia nominiert

Heute hat der Pferdesportverband KNHS die Reiter/Pferd-Kombinationen für die Olympischen Spiele benannt. Im niederländischen Springteam sind zwei Reiter aus der Top 25 der Weltrangliste dabei. Und einer mit ausheilendem Rippenbruch.

Ein niederländisches Springteam zu benennen, war für Nationaltrainer Rob Ehrens nicht ganz einfach. Vor allem der Ausfall von Dana Blue, dem Top-Pferd von Maikel van der Vleuten ist nicht so leicht zu kompensieren. Doch Beauville Z, Doppelnuller im Nationenpreis von Rotterdam ist ein guter Ersatz für Maikel van der Vleuten, der aktuell auf Platz 17 der Weltrangliste geführt wird.

Mit gebrochener Rippe nach Tokio

Mit ihm Marc Houtzager (Weltranglistenposition 38) mit Sterrehof’s Dante zu den Olympischen Spielen reisen. Das Paar war sehr gut in La Baule und kam aus den beiden Runden in Rotterdam mit 1 bzw. 4 Strafpunkten. Wegen seiner gebrochenen Rippe war Harrie Smolders (Weltrangliste: 23.) in Rotterdam nicht am Start. Sein Dolinn hatte in zwei Nationenpreisrunden in La Baule aber nur einen Abwurf in Summe.

Als Reservepaar wird Willem Greve mit Zypria S für das niederländische Springteam nach Tokio fliegen. Das Paar ließ in Rotterdam alle Stangen im Nationenpreis in ihren Auflagen.