Ocala: André Thieme Erster und Zweiter im 100.000 Dollar-Grand Prix

Europameister André Thieme weiß schon, warum er jedes Jahr mit seinen Pferden nach Ocala in Florida reist. Besser als im Großen Preis am vergangenen Wochenende kann es nicht laufen.

Zwei Pferde pro Reiter waren zugelassen in dem mit 100.000 Dollar dotierten Großen Preis. André Thieme hatte sich für den 16-jährigen DSP-Wallach Cellisto v. Cellestial sowie den elfjährigen OS-Wallach Conacco v. Conoglio entschieden. Ganz offensichtlich hatte er sich mit den beiden einen ähnlichen Plan im mit neun Paaren besetzten Stechen zurechtgelegt, denn die beiden Pferden trennten im Ziel gerade mal drei hundertstel Sekunden. Routinier Cellisto kam nach 41,21 Sekunden ins Ziel, Conacco nach 41,24 Sekunden. Daran konnte keines der anderen beiden fehlerfreien Paare rütteln, und damit gingen die ersten beiden Plätze an den Europameister aus Mecklenburg.

Dritter wurde US-Mannschaftsweltmeister Devin Ryan im Sattel seines Spitzenpferdes Eddie Blue, den er sowohl beim Titel in Tryon unter dem Sattel hatte als auch zuvor beim Weltcup-Finale in Paris, wo die beiden Zweite wurden. Auch in Ocala sprang der 13-jährige Zirocco Blue-Sohn fehlerfrei, war aber mit 42,82 Sekunden deutlich langsamer als Thiemes Pferde.

Schnellster Reiter im Stechen war ebenfalls ein Deutscher: Rupert Winkelmann aus Drensteinfurt im Sattel des zwölfjährigen Quinn. Sie waren 40,18 Sekunden schnell, hatten aber einen Abwurf, Rang fünf. Winkelmann dürfte trotzdem sehr zufrieden sein mit dem Ergebnis, denn es war das erste Turnier mit dem Quidam de Revel-Sohn. Der ist dennoch kein Unbekannter.

2020/2021 sorgte der Fuchs für viel Aufsehen mit der Dänin Zascha Nygaard Andreasen im Sattel, die ihn für das Team von Andreas Kreuzer vorstellte und mit ihm unter anderem den Großen Preis in Oldenburg 2020 gewann sowie den Nationenpreis von Uggerhalne und als Krönung der gemeinsamen Laufbahn bei der EM in Riesenbeck sprang.

