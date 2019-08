Österreicher Springreiter Felix Koller wegen Dopings gesperrt

Er sorgte mit einem historischen Erfolg bei den Nachwuchs-Europameisterschaften 2018 für Aufsehen: Felix Koller. Nun ist der Shootingstar aus Österreich aufgrund einer positiven Dopingprobe seines Pferdes Captain Future vorläufig von der FEI gesperrt worden.

Im Rahmen des internationalen Springturnieres in St.Gallen, wo Felix Koller Anfang Juni für die österreichische Mannschaft im Nationenpreis an den Start ging, wurde sein Pferd Captain Future positiv auf die nicht zugelassene Substanz Diisopropylamin getestet. Wie der Österreichische Pferdesportverband (OEPS) nun bekannt gab, habe der Weltreiterverband (FEI) Koller vorletzte Woche über den Vorfall informiert. Die Öffnung der B-Probe ist bereits beantragt.

„Wir sind von der Unschuld von Felix Koller zu hundert Prozent überzeugt, weil wir davon ausgehen, dass die Substanz ungewollt durch ein Futterergänzungsmittel zugeführt wurde, welches im Pferdespringsport breit eingesetzt wird. Wir als österreichischer Pferdesportverband arbeiten voll mit der FEI zusammen und werden alles tun, um den Fall so rasch wie möglich aufzuklären“, stellte sich Österreichs Equipechef Marcus Wallishauser hinter den 22-Jährigen. Über eine vorläufige Anhörung bei der FEI hatte er zudem versucht, die Sperre gegen Koller aufheben zu lassen. Ohne Erfolg.

Seit dem 7. August ist Koller daher vorläufig supendiert, eine endgültige Entscheidung in dem Fall steht noch aus. Die Sperre ist nicht nur für Koller selbst bitter. Auch das österreichische Team muss damit bei den Europameisterschaften auf einen seiner stärksten Reiter verzichten. Neben Max Kühner werden nun Stefan Eder, Matthias Raisch und Roland Englbrecht in Rotterdam um das Olympia-Ticket für Tokio 2020 kämpfen.

Ein großes Talent: über Felix Koller

Seit fast 1,5 Jahren ist Felix Koller als Stallreiter bei Paul Schockemöhle auf dem Gestüt Lewitz angestellt. Im letzten Jahr sorgte er für eine kleine Sensation, als er bei den Europameisterschaften der Jungen Reiter Silber gewann – die erste EM-Medaille für Österreich überhaupt in dieser Altersklasse. Koller war übrigens zunächst noch mit der Bronzemedaille im Gepäck nach Hause gereist. Als dann allerdings Einzel-Europameister Harry Charles aus Großbritannien im Nachhinein aufgrund eines Medikationsfalles disqualifiziert wurde, rückte er zu EM-Silber auf.

Seitdem war der junge Österreicher regelmäßig Teil des rot-weißen Nationenpreis-Teams und sammelte unter anderem internationale Erfolge in Peelbergen und Mannheim. Koller war im letzten Jahr als „Rising Star“ für einen FEI-Award nominiert und ist zudem Mitglied der Young Riders Academy 2019. Seit gut zwei Jahren sitzt er im Sattel des zwölfjährigen Westfalen Captain Future v. Cristallo-Piano II aus dem Besitz von Gottfried Hochreiter.

Nach dem Bekanntwerden der Sperre gab Koller gegenüber dem OEPS folgendes Statement ab: „Die Gesundheit und das Wohl meiner Pferde stehen für mich an oberster Stelle. Kurzfristige sportliche Erfolge interessieren mich nicht. Niemals würde ich auch nur das kleinste Risiko eingehen und ein Pferd, das nicht fit ist, an den Start bringen. Ich bin sehr vorsichtig und proaktiv im Umgang mit dem Thema Medikationen, informiere mich bei jedem Produkt über die Inhaltsstoffe direkt beim Hersteller. Wir recherchieren in alle Richtungen, wie diese Substanz in den Körper von Captain Future gekommen sein könnte. Ich möchte mich bei meiner Familie, meinem Arbeitgeber und allen Partnern bedanken, die geschlossen hinter mir stehen und mich bei meinen Anstrengungen unterstützen, um aufzuklären, wie es zu diesem furchtbaren Vorfall gekommen ist.“

Was ist Diisopropylamin ?

Diisopropylamin steht bei der FEI auf der Liste der „Banned Substances“. Als verbotene Substanz darf es damit zu keiner Zeit beim Pferd angewendet werden. Es zählt zur Gruppe der Vasodilatatoren – dies sind Medikamente, denen man eine gefäßerweiternde Wirkung zuspricht – und kommt bei vaskulären Störungen (= die Blutgefäße betreffend) zum Einsatz. Diisopropylamin ist teilweise Bestandteil von Vitamin B15, welches wiederum in einigen Ergänzungsfuttermitteln enthalten ist. Vitamin B15 kann man sich als eine Art sofort löslichen Sauerstoff vorstellen, der die köperliche Ausdauer und Leistungsfähigkeit positiv beeinflusst.

Quelle: OEPS