Oliva: Karel Cox gewinnt Weltranglistenspringen, Harm Lahde erstmals mit Don Diarado im Parcours

Das wichtigste Springen des Tages ging heute über 1,45 Meter und der Sieg an den Belgier Karel Cox. Und zum zweiten Mal ritt Harm Lahde mit seinem neuen Top-Pferd, Don Diarado, heute eine Prüfung. Und das bis zum vorletzten Sprung des Stechens sehr erfolgreich.

54 Reiter-Pferd-Paare hatten für das Hauptspringen von Samstag, ein Weltranglistenspringen über 1,45 Meter mit Stechen, ihre Startbereitschaft erklärt. Davon blieben 16 Paare im Umlauf fehlerfrei – die Konkurrenz im Stechen war entsprechend groß.

Eine neue vierbeinige Sportpartnerin stellte heute der Belgier Karel Cox im Parcours vor – für die neunjährige Nabab de Reve-Tochter Nueva Epoca de Regor und Cox waren bis dato noch keine Starts bei internationalen FEI-Prüfungen verzeichnet. Und dieses Debüt hätte für das Paar wahrlich nicht besser laufen können. Ohne sich unterwegs etwas zu Schulden kommen zu lassen, flitzten die beiden in 37,37 Sekunden durch den Stechparcours und sicherten sich damit am Ende den Sieg.

Dahinter folgte Landsfrau Gudrun Patteet, die für das Samstagshauptspringen die ebenfalls zehnjährige Stute Monalisa Van’t Paradijs v. Bamako de Muze gesattelt hatte. Nach 38,04 Sekunden stoppte im Stechen die Zeit für das Paar, das ohne Springfehler blieb. Dritte wurde der Olympiasieger von London, Steve Guerdat, mit der neunjährigen Mylord Carthago-Tochter Is-Minka, für deren Besitz sich ebenfalls Guerdat verantwortlich zeichnet. Ohne Strafpunkte galoppierte die Stute unter dem Schweizer nach 39,21 Sekunden über die Ziellinie.

Der vierte Rang wurde es für den Franzosen Guillaume Foutrier und Fairness Hero Z v. Flipper D’Elle (39,5 Sekunden). Bester deutscher Reiter der Prüfung war der amtierende Deutsche Meister, Tobias Meyer mit der zwölfjährigen Hannoveraner Stute Casablanca v. Conteur auf Rang fünf (40,85 Sekunden).

Aus deutscher Sicht ebenfalls noch platzieren konnte sich Jörne Sprehe mit Bailando dank einer Zeit von 43,42 Sekunden und fehlerfreiem Springen, Rang sieben.

Harm Lahde und Don Diarado

Erstmals trat in Oliva, Spanien, auch das neue Paar Harm Lahde und Don Diarado öffentlich auf. Der 13-jährige Hengst hatte unter Maurice Tebbel viele Jahre lang Erfolge gefeiert, war beispielsweise auch Teil des Teams bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 (JPN). Vor kurzem hatte die Besitzerfamilie Müter (bei denen Harm Lahde nun gemeinsam mit Lebenspartnerin Finja Bormann reitet und die wir aus diesem Anlass für die St.GEORG-Ausgabe 12/2021 besuchten, hier versandkostenfrei bestellbar) jedoch die Zügel an Lahde, ihren neuen Bereiter, übergeben. Die beiden starteten in ihre Turnierkarriere bereits am Donnerstag mit einem Zwei-Phasen-Springen über 1,40 Meter. Dort ließ es Lahde ruhig angehen, kassierte keine Spring-, aber dafür zwei Punkte für Zeitüberschreitung und war damit nicht mehr in der Platzierung.

In Anbetracht ihrer erst recht kurz andauernden Partnerschaft, verwundert es nicht, dass die Abstimmung hier und da noch nicht ideal ist. Heute sah es aber zunächst gut aus für die beiden. Im Umlauf lieferten sie zunächst eine blitzsaubere Runde ab. Allerdings schien Lahde heute am vorletzten Hindernis im Stechen nicht so recht mit seinen Paraden durchzukommen und wendete ab: vier Punkte. Bis dahin zeigte sich das neue Paar aber bereits mit einer flüssigen Nullrunde in dem 1,45 Meter-Springen. Mit dem Fehler und einer in der Folge angelegten Volte wurden es schlussendlich jedoch sieben Strafpunkte, drei davon für Zeitüberschreitung. Das reichte nicht mehr für eine Platzierung für das Paar.

Weitere deutsche Teilnehmer waren Katrin Eckermann, Gerald Nothdurft, Christian Kukuk und Finja Bormann. Sie alle schafften es aufgrund von Springfehlern im Umlauf jedoch nicht ins Stechen.

Die Ergebnisse vom Weltranglistenspringen finden Sie hier.