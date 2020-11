Oliva Nova: Frankreichs Harold Boisset siegt und siegt und siegt

Seit Anfang Oktober weilt der Franzose Harold Boisset bei der Mediterranean Equestrian Tour in Oliva Nova, Spanien. fünf Wochenenden, an den er schon sieben Springen gewinnen konnte, zuletzt erst heute.

Man kann sagen, der 32-jährige Harold Boisset hat die richtigen Hosen an in Oliva. Bereits am Donnerstag war er Zweiter gewesen im Weltranglisten-Springen, das zugleich die Qualifikation für den morgigen Großen Preis war. Auf T’Obetty du Domaine hatte er sich nur David Will mit Forest Gump geschlagen geben müssen.

Im gestrigen Weltranglisten-Springen lieferten sich Boisset auf der KWPN-Stute Divine de la Roque und Julien Epaillard mit Usual Suspect d’Auge ein französisches Duell um den Sieg, das Harold Boisset schlussendlich mit 0,06 Sekunden Vorsprung für sich entschied. David Will wurde hier Dritter auf dem Selle Francais-Wallach Quentucky Jolly.

Heute war wieder die 13-jährige Kashmir van Schuttershof-Tochter T’Obetty du Domaine mit Siegen dran. Das gelang ihr problemlos. Fast eine Sekunde schneller war Selle Francais-Stute als der Rest im neunköpfigen Stechen. Das Nachsehen hatten der Belgier Jérôme Guery und sein Zangersheider Hengst Milton Z v. Mylord Carthago. An dritter Stelle reihte sich die Britin Louise Saywell mit dem KWPN-Wallach Bacardi v. Numero Uno ein.

Bester Deutscher war Christian Hess. Ein Abwurf im Stechen in 40,73 Sekunden bescherte dem Wahl-Holsteiner Hess und der im Norden geborenen Uriko-Tochter den achten Platz.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.