Oliva Nova: Großer Preis an Kathi Offel

Der Große Preis in Woche drei bei der Mediterranean Equestrian Tour (MET) im spanischen Oliva Nova ging dank Kathi Offel nach Deutschland. Dabei waren es keine einfachen Aufgaben, die Parcourschef Louis Konickx den Reitern da gestellt hatte.

Konickx war direkt aus ’s-Hertogenbosch nach Oliva gekommen. In den Niederlanden hatte er noch den Großen Preis für den Rolex Grand Slam gebaut. Nun ging es über 1,45 Meter. 13 Hindernisse hatte der Parcourschef für den CSI2* Großen Preis auf den großen Rasenplatz von Oliva Nova gebaut. 61 Paare nahmen die Aufgaben in Angriff. Die waren vor allem technischer Natur – wie Katharina Offel sagte: „Man musste hier heute einen Plan haben.“ Beispielsweise mussten die Reiter schon beim Abgehen entscheiden, ob sie lieber auf Vorwärts reiten wollten oder eher versammelt. Denn bei einigen Distanzen hatten sie die Wahl, wie viele Galoppsprünge sie reiten wollten.

Der Plan, den Katharina „Kathi“ Offel sich zurecht gelegt hatte, ging jedenfalls voll auf. Im Sattel der neunjährigen KWPN-Stute Elien v. Carambole lieferte sie zwei fehlerfreie Runden und mit 32,03 Sekunden die mit Abstand schnellste Zeit im 14-köpfigen Stechen.

Von den 14, die das Stechen erreicht hatten, blieben elf Paare auch hier ohne Abwurf. Am dichtesten dran an der Zeit der Siegerin war die 21-jährige Niederländerin Micky Morssinkhof auf der elfjährigen BWP-Stute Happy Girl v. Nonstop (0/32,46). Platz drei ging an die Belgierin Annelies Vorsselman auf Wilandro, einem KWPN-Wallach v. Unistar.

Weitere deutsche Ergebnisse

Auf Platz vier landete der Ukrainer aus Emsbüren, René Tebbel, mit dem elfjährigen KWPN-Hengst Cosun v. Up to Date, der dem Russen Vladimir Tuganov gehört und mit dem Tebbel in den vergangenen Monaten bei den Weltcup-Springen im Mittleren Osten erfolgreich unterwegs gewesen war.

Katrin Eckermann platzierte sich auf Rang sieben. Sie ritt die zehnjährige KWPN-Stute Dalien Swally R.P. v. Indoctro.

Gilbert Böckmann und der gekörte Hannoveraner Hengst Lord Fauntleroy v. Lord Pezi im Besitz von Wolfgang Brinkmann wurden Zehnte.

Das deutsche Aufgebot im Stechen komplett machten Maurice Tebbel auf der ebenfalls hannoversch gezogenen Camilla PJ v. Calme und Marcel Wegfahrt mit dem selbst gezogenen OS-Wallach Quax v. Quidam’s Rubin. Zwei Abwürfe wurden es bei Tebbel, Rang zwölf. Elf Fehler summierten sich bei Wegfahrt, Platz 14.

Maurice Tebbel war dafür am Freitag in einem anderen Springen der „Gold Tour“ siegreich gewesen mit Camilla PJ. In derselben Prüfung waren Kathi Offel und Elien schon einmal Dritte gewesen.

Nicht mehr platziert

Janne Friederike Meyer-Zimmermann stellte in Oliva zum zweiten Mal ihr neues Pferd vor, den 13-jährigen Hannoveraner Flight of Ikarus v. For Pleasure. Der Wallach ist übrigens ein Vollbruder zu der Superstute Fit For Fun von Luciana Diniz. Nach dem ersten öffentlichen Auftritt war Oliva das zweite Turnier, das die beiden mit vier Fehlerpunkten im Normalparcours hinter sich brachten.

Ein weiterer For Pleasure-Sohn landete direkt dahinter: der Zangersheider For Kash und Kathrin Müller.

Ebenfalls vier Strafpunkte hatten Janina Griese und die Westfalen Stute Balimba v. Lilith, Philip Houston auf der OS-Stute Chalanda v. Chacco Blue und Christina Thomas mit Caddie v. Casir Ask.

Jeweils fünf Strafpunkte hatten Jan Distel auf Anna v. Acodetto und Patrick Döller mit Cleo Grande v. Calido.

Bei Stephie de Boer und dem For Edition-Sohn Facebook wurden es sieben Fehler. Acht standen auf dem Konto v. Alexander Schill und Chass (v. Calato), Guido Klatte Jr. auf Chaccato (v. Chacco Blue), Henrik Griese mit Corvo (v. Coronas) und Simone Blum auf Con Touch (v. Con Cento).

Jörg Oppermann und Eckhart v. Casiro kamen mit zwölf Strafpunkten ins Ziel.

