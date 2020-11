Oliva Nova, Valencia, Opglabbeek: Deutsche Springreiter erfolgreich in Großen Preisen

Heute standen bei den internationalen Springturnieren in Opglabbeek, Oliva Nova und Valencia jeweils die Großen Preis – und damit die wichtigesten Prüfungen des Turniers – an. Die Deutschen haben ordentlich mitgemischt!

Bereits heute Mittag um 12 Uhr ertönte die erste Startglocke beim Großen Preis von Valencia, der auf CSI2*-Niveau ausgeschrieben war. Acht Reiter konnten sich für das Stechen qualifizieren, darunter auch Jörne Sprehe. Mit der 14-jährigen Luna ließ die Springreiterin aus Fürth auch in der entscheidenden Runde nichts anbrennen und blieb erneut fehlerfrei. Am Ende musste sich das routinierte Paar nur knapp dem Belgier Bart Clarys mit Geste van de Vihta geschlagen geben.

Bei der Mediterranean Equestrian Tour, die momentan ebenfalls in Spanien stattfindet, konnte David Will seine Erfolgssträhne der letzten Wochen fortsetzen. Für den Großen Preis sattelte er heute Ted, einen zwölfjährigen Wallach aus Zangersheider Zucht, den er erst seit wenigen Monaten im Parcours vorstellt. Auch in Oliva Nova fiel die Entscheidung denkbar knapp aus: Nur 0,12 Sekunden trennten David Will und Ted vom Sieg. Der ging übrigens ebenfalls nach Belgien, an Koen Vereecke und Arioso Du Bois. Und auch auf Platz drei landete mit Constant van Paesschen und Isidoor van de Helle ein weiteres belgisches Paar.

Apropos Belgien: Dort wurde heute ebenfalls geritten! Auch das Reitsportzentrum Sentower Park in Opglabbeek war Gastgeber eines CSI2*-Turniers. Den Großen Preis sicherte sich dort der für Ägypten reitende Abdel Said mit der belgischen Stute Arpege du Ru. Letztere hatte ihre Karriere übrigens einst unter dem Mann begonnen, der heute auf Platz zwei in Opglabbeek landete, Marlon Modolo Zanotelli. Der Brasilianer hatte den Westfalen Charlie Harper gesattelt, einen Comme il faut-Sohn, mit dem er auch schon die Qualifikation am Donnerstag für sich entschieden hatte. Auf Platz drei und vier landeten mit Lisa Noreen/Dienellie und Maikel van der Vleuten/Snoes zwei Paare aus den Niederlanden. Bester Deutscher war Tim Rieskamp-Goedeking mit der erst achtjährigen Oldenburger Stute Qualita auf Rang fünf. Cedric Wolf und Chicitito wurden zudem Siebte. Tobias Meyer konnte sich mit Greatest Boy nach einem Zeitfehler noch auf Rang 13 platzieren.