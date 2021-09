Olivier Robert gewinnt „olympische“ Global Champions Tour Etappe in Rom

Der Franzose Olivier Robert hat in Rom einem grandiosen Starterfeld mit seinem Vangog du Mas Garnier das Fürchten gelehrt. Es war der zweite Sieg des Franzosen in dieser Saison, der sich vor die schwedische Mannschafts-Olympiasiegerin Malin Baryard-Johnsson setzte. Weitere Medaillengewinner aus Tokio folgten.

Der Wanderzirkus Global Champions Tour hatte einen standesgemäßen Standort für die Etappe in Rom gefunden, den historischen Circus Maximus in Nähe des Colosseums. Hier konnte Olivier Robert seinen zweiten Sieg in der Saison 2021 unter einem, „Azurro”, knallblauen Himmel gewinnen.

Fünf Reiter/Pferd-Kombinationen waren ins Stechen gekommen. Sechs Paare hatten einen Abwurf, darunter auch der Schwede Peder Fredricson, der mit seinem Silbermedaillengewinner von Tokio, All in, den schnellsten dieser Vier-Fehler-Ritte geliefert hatte. Platz sechs, aber eben nicht im Stechen.

Vier Nuller im Stechen in Rom

Die Handvoll im Stechen waren allesamt in Tokio, bis auf den 45-jährigen Olivier Robert. Und der zeigte es mit seinem Cornet Obolensky-Sohn Vangog du Mas Garnier allen. Sieben Zehntel war er schneller als Malin Baryard-Johnsson und ihre Mannschafts-Olympiasiegerin Indiana (0/41,32 Sekunden, 2.). 1,75 Sekunden trennten ihn vom Dritten in Rom, dem Schweizer Bryan Balsinger mit Twentytwo des Biches. Und sogar mehr als zwei Sekunden waren die Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele, der Niederländer Maikel van der Vleuten und Beauville Z, langsamer unterwegs.

Platz fünf ging an Olympiasieger Ben Maher. Der hatte in Rom Ginger-Blue am Start, dem Paar wurde der Aussprung der Dreifachen Kombination zum Verhängnis. Explosion geht in Aachen.

Noch stehen zwei Stationen der Global Champions Tour 2021 an. Robert führt punktgleich mit Ben Maher. Dritte ist die Australierin Edwina Tops-Alexander.

