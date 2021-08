Olympia, Freitag, 6. August: erste Runde Mannschaftsspringen – die Anforderungen

Heute geht es für die deutschen Springreiter darum, den Weg zu einer möglichen Mannschaftsmedaille zu ebnen – das sind die Eckdaten für das Qualifikationsspringen zum Mannschaftsfinale bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021.

In der ersten Runde des Nationenpreises kommen 19 Teams à jeweils drei Starter in das Stadion.Wobei schon die Bezeichnung erste Runde Nationenpreis es nicht wirklich trifft, denn dieses Springen ist wieder nur ein Qualifikationsspringen für das Finale im Mannschaftsspringen am Samstag.

Die Reiter kommen in zwei Gruppen, je nachdem wo ihre Nation in der Weltrangliste verzeichnet ist. Die stärkeren Nationen sind in der zweiten Gruppe. Die Startreihenfolge innerhalb der Gruppe wurde ausgelost. Die Equipechefs haben dann ihre mannschaftsinterne Startfolge bekanntgegeben.

Für Deutschland, das seine Reiter in der zweiten Gruppe jeweils als vorletzte in den Parcours des Mannschaftsspringens schickt, gehen André Thieme und Chakaria, Maurice Tebbel und Don Diarado sowie der Weltranglistenerste Daniel Deußer und Killer Queen an den Start. So hat es die deutsche Mannschaftsleitung gestern in Tokio entschieden.

Die Eckdaten des Mannschaftsspringens

400 Meter/Minute ist als Zeit angesetzt. Sie kann aber vom Technischen Delegierten auf 375 Meter/Minute herabgesetzt werden. Die Zeit spielt nur insofern eine Rolle, als dass die Reiter innerhalb der erlaubten Zeit ins Ziel kommen müssen.

Es ist ein Springen, in dem es zwölf bis 14 Hindernisse mit maximal 17 Sprüngen geben muss. Darunter mindestens eine Zweifache und eine Dreifache Kombination. Mehr als zwei Zweifache Kombinationen sind im Mannschaftsspringen nicht erlaubt.

Die Sprünge dürfen zwischen 1,40 Meter und 1,65 Meter hoch sein. Oxer dürfen maximal zwei Meter breit sein, die Triplebarre bis 2,20 Meter. Die Länge soll sich zwischen 500 und 650 Metern bewegen.

Die Mannschaften starten alle wieder bei null Fehlerpunkten. Ziel dieses Springens ist es, unter die besten zehn Teams zu kommen. Nur diese konkurrieren am Samstag um die Mannschaftsmedaillen. Übrigens beginnt auch dieses Finale für alle Mannschaften wieder bei null.

Los geht es morgen um 11:55 Uhr deutscher Zeit (16:55 Uhr Tokio), das ZDF überträgt live. Hier geht’s zum Stream.