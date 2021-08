Olympia-Mannschaft: deutsche Springpferde durch Verfassung, Kukuk reitet nicht

Deutsche Mannschaft für Teamentscheidung Springreiten Olympische Spiele 2021 steht: Daniel Deußer, Maurice Tebbel und André Thieme reiten für Deutschland.

Die vier Springpferde der deutschen Mannschaft, Daniel Deußers Killer Queen, André Thiemes Chacharia, Christian Kukuks Mumbai sowie der bislang noch nicht eingesetzte Don Diarado von Maurice Tebbel sind problemlos durch die zweite Verfassungsprüfung gekommen.

Eine gute Stunde nach Abschluss des Vetchecks wurde die deutsche Mannschaft benannt, die morgen das Unternehmen Olympiamedaille in Angriff nehmen soll. Es sind André Thieme, Maurice Tebbel und Daniel Deußer. Damit muss Christian Kukuk von der Tribüne aus die Daumen drücken für seine Teamkameraden. „Nach Abschätzung aller Eindrücke im Vorfeld und auch hier vor Ort haben wir uns für diese drei Reiter und Pferde entschieden“, sagte Bundestrainer Otto Becker im Anschluss an die Nominierung.

Guter Startplatz für deutsche Mannschaft

Deutschland ist in der zweiten Gruppe der 19 Nationen, die eine Mannschaft an den Start bringen in der Teamentscheidung Springreiten bei den Olympischen Spielen in Tokio. Die Deutschen haben Startplatz 18 gezogen. So werden dann also André Thieme, Maurice Tebbel und Daniel Deußer als vorletzte in die Arena gebeten. Zunächst reiten alle ersten Mannschaftsreiter, dann die zweiten, dann die Dritten. Deußer, gestern 18. in der Einzelentscheidung, geht als Vorletzter der ingesamt 57 Teilnehmer am Mannschaftsentscheid in Springstadion.

Zwei Pferde nicht gezeigt

As de Mai, das Pferd des Japaners Mike Kawai und Jefferson von Scott Brash wurden nicht gezeigt. Der Brite Brash hatte schon am Vormittag auf seinen Social Media Kanälen bekanntgegeben, dass sein Jefferson heute morgen eine Schwellung an einem der Vorderbeine hatte. Nach einer Untersuchung mit Ultraschall stand fest, dass der Wallach, der in den vergangene acht Wochen noch in Stockholm und Valkenswaard siegreich war, nicht dem britischen Team zur Verfügung steht. Das besteht nun aus Olympiasieger Ben Maher mit Explosion, Harry Charles und Romeo, der gestern aufgeben musste und Holly Smith mit Denver.