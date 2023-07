Peder Fredricson zurück im Turniersport

Die Westcoast Equestrian Week, ein nationales, aber sehr großes Turnier in Göteborg, Schweden, hat dieses Wochenende einen prominenten Springreiter zu Gast: Peder Fredricson. Für den ehemaligen Weltranglistenersten ist Göteborg das erste Turnier seit seinem Sturz bei der Global Champions Tour Etappe in Stockholm.

Sechs Pferde hat Peder Fredricson mit in Göteborg, Youngster, aber auch die bewährten Catch me Not S und Hansson WL. Mit dem neunjährigen Jumper d’Oase v. Cardento war er gestern bereits in einer 1,35 Meter-Prüfung am Start und konnte sich an achter Stelle platzieren.

Es war für Fredricson der erste Turniereinsatz seit seinem Unfall Mitte Juni, als er und sein Pferd beim Abspringen für das Finale der Youngster Tour im Rahmen des Global Champions Tour-Turniers von Stockholm stürzten. Der Stute Que Sera ist nichts passiert, aber Fredricson musste ins Krankenhaus. Dort stellte man Verletzungen im Hals- und Nackenbereich fest, aber keine Brüche.

Nach seinem gestrigen Ritt sagte er, es habe sich gut angefühlt, er habe keine Probleme mit seinem Nacken gehabt und es werde wahrscheinlich gut gehen. Mehr als drei Prüfungen will er aber trotzdem nicht reiten. Auch die Europameisterschaft in Mailand sei kein Thema für ihn. Doch er hoffe, in zwei Wochen an der Global Champions Tour-Etappe in London teilnehmen zu können, berichtete horses.nl unter Berufung auf das schwedische Magazin Tidningen Ridsport.