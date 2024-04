Perfekter Start ins Wochenende für Helmut Schönstetter und Kendra Claricia Brinkop

Linz-Ebelsberg in Österreich und Nancy in Frankreich sind dieses Wochenende CSI3*-Gastgeber. Für die deutschen Teilnehmer verlief Tag eins schon mal vielversprechend.

Besonders das Turnier in Nancy ist prominent besetzt mit Reitern wie John Whitaker, Olivier Philippaerts, Wilm Vermeir, Jérôme Guery, Kevin Jochems usw. Aus Deutschland sind unter anderem Michael Jung und Kendra Claricia Brinkop mit dabei. Letztere holte gestern die erste Schleife im wichtigsten Springen des Tages holen.

Mit der zwölfjährigen BWP-Stute Ma Belle v. Ugano Sitte sicherte sich Kendra Claricia Brinkop das wichtigste Springen des Tages, eine 1,45 Meter-Prüfung der großen Tour. In 70,32 Sekunden ließen sie zwei Paare hinter sich, die beide exakt 71,08 Sekunden benötigten. Das war zum einen der Schwede Alexander Zetterman im Sattel von Amour SA und zum anderen Jennifer Hochstadter aus Liechtenstein im Sattel von Tinka’s Hero Z.

Vier Strafpunkte wurden es bei Tom Schewe und Eole du Guerpre, sechs bei Michael Jung im Sattel von Express de Hus. Die vierte deutsche Reiterin, Anna-Elisa Schäfer im Sattel von Fly Away Z, war mit acht Fehlern aus dem Parcours gekommen.

Linz-Ebelsberg

Deutlich mehr deutsche Springreiter sind in Linz am Start. Gestern war es Helmut Schönstetter, Bereiter von Max Kühner, der mit der zehnjährigen Toulon-Tochter Toulanda degli Assi allen davon sprang. Es ging über ein 1,45 Meter-Zwei-Phasen-Springen. Mit 25,05 Sekunden waren Schönstetter und Toulanda am schnellsten unterwegs. Die Stute aus italienischer Zucht hat allein in diesem Jahr schon drei Springen gewonnen. Das gestern war Nummer vier.

Platz zwei holten der dänische Championatsreiter Andreas Schou und die OS-Stute Lady Corlina v. Casiro in 25,53 Sekunden. Dritter wurde Wolfgang Puschak im Sattel der bayerischen Zirocco Blue-Tochter Zirona Blue (25,73).

Unter den Platzierten waren noch drei weitere deutsche Starter: Selina Höger mit Knight Rider auf Rang sechs, Daniel Böttcher im Sattel von Obora’s Little Richard als Achter und Stefanie Paul mit Cheeky Charly Z auf Platz elf.

Alle Ergebnisse ais Linz-Ebelsberg finden Sie hier.