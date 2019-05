Pferdewoche Rostock: Sieg im Championat für Marcus Ehning

In dem kleinen Örtchen Groß Viegeln bei Rostock tummeln sich momentan Top-Springreiter aus aller Welt. Auch Marcus Ehning war heute im Championat dabei – und gewann die Prüfung auf Nachwuchspferd Filippa K.

Es ist einige Monate her, dass Marcus Ehning die neunjährige Westfalenstute auf internationalem Parkett vorstellte. Zuletzt war das Paar im Dezember 2018 bei der London International Horse Show am Start gewesen. In Groß Viegeln, auf der Reitanlage von Holger Wulschner, zeigte die For Contest-Tochter heute, dass sie ihrem berühmten Großvater For Pleasure im Parcours nacheifern möchte. Mit einer Nullrunde im Normalparcours qualifizierte sich das Paar für die Siegerrunde. Dort blieb die Uhr nach 36,05 Sekunden stehen. „Filippa ist sehr grundschnell“, sagte Ehning im Anschluss. „Und es lief für uns in der Siegerrunde richtig gut, sehr rund.“

Besonders gefreut haben über den Erfolg von Filippa dürfte sich auch das Ehepaar Knüsting, bei dem die Stute 2010 das Licht der Welt erblickte. Die Züchter waren extra zum Daumen drücken nach Mecklenburg-Vorpommern angereist. „Wir könnten uns keinen besseren Reiter im Sattel vorstellen als Marcus“, schwärmten sie. Hausherr Holger Wulschner war heute beim Championat übrigens nur als Zuschauer dabei. „Als ich gesehen habe, dass Holger nicht auf der Starterliste des Championats steht… – da sind meine Chancen schon mal gestiegen“, kommentierte Ehning mit einem Augenzwinkern.

Platz zwei nach Brasilien

Fast eine halbe Sekunde langsamer waren der Brasilianer Marlon Modolo Zanotelli und Koddac Van Het Indihof. Sie kamen nach 36,52 Sekunden ins Ziel, Rang zwei. Die Top drei komplettierten Harm Lahde und Oak Grove’s Vogelfrei, die in 37,45 Sekunden ebenfalls fehlerfrei blieben. Insgesamt hatten es nicht weniger als 25 Paare mit einem fehlerfreien Ritt im Umlauf in die Siegerrunde geschafft.

Platz vier ging an den Belgier Christophe Vanderhasselt mit Identity Vitseroel vor der jungen Südafrikanerin Alexa „Lexi“ Stais und Kia V. Marco Kutscher und Lord Pezi Junior wurden Sechste.

Morgen Nachmittag steht dann mit dem Großen Preis der sportliche Höhepunkt an. Auch Vorjahressieger Holger Wulschner wird dann wieder im Sattel dabei sein und versuchen seinen Titel zu verteidigen.

Alle Ergebnisse von der Pferdewoche Rostock finden Sie hier.