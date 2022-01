Pius Schwizer gewinnt Großen Preis im Sentower Park

Letztes Wochenende blieb es noch beim Sieg in der Qualifikation zum Großen Preis, heute konnte der Schweizer Pius Schwizer dann auch den Großen Preis im Sentower Park für sich entscheiden.

Dabei saß Schwizer im Sattel der elfjährigen Boritas-Tochter Wh Delilah, die er im April 2021 erstmals international auf einem Turnier vorstellte. Seitdem sammelte die Stute aus einer Love Affair-Mutter einige Erfahrungen bis auf Fünf-Sterne-Niveau, wurde von dem Schweizer aber wohldosiert eingesetzt und platzierte sich beispielsweise in den Weltcup-Etappen von Oslo (NOR) und Verona (ITA) unter den Top Ten. Der Dank war heute neben einem fehlerfreien Umlauf in 35,11 Sekunden die schnellste Zeit im Stechen, ohne sich unterwegs einen Springfehler zu erlauben.

Das Nachsehen hatte der Niederländer Leopold Van Asten, der für den Großen Preis den neunjährigen Wallach Groep Nino du Roton v. Iron Man de Padenborre gesattelt hatte. Das Paar blieb fehlerfrei im Umlauf und passierte nach 35,44 Sekunden die Ziellinie im Stechen, wo ebenfalls alle Stangen in ihren Auflagen belassen wurden.

Dritter wurde der für Österreich startende Max Kühner mit dem Pferd, das ihn vergangenen Sonntag zum Sieg im Großen Preis im Sentower Park trug: Cooley Jump The Q v. Pacino. Den ebenfalls neunjährige Wallach ritt Kühner in der Zeit von 36,25 Sekunden fehlerfrei durch den Stechparcours.

Bester Deutscher war Patrick Stühlmeyer mit dem Conthargos-Sohn Conchacco auf Platz fünf (0/0/36,89 Sekunden). Zwischen Stühlmeyer und Kühner schob sich noch der Schwede Rolf-Göran Bengtsson mit seinem EM-Pferd Ermindo W auf den vierten Platz (0/0/36,49).

Als weitere deutsche Starter konnten sich noch die Sieger der Qualifikation zum Großen Preis, Michael Jung mit Edo Sandra sowie Pia Reich mit Pb Loewenherz an elfter und zwölfter Stelle platzieren.

Insgesamt nahmen 63 Reiter-Pferd-Paare am Großen Preis teil, vier davon hoben im Umlauf die Hand.

Die Ergebnisse vom Großen Preis im Sentower Park finden Sie hier.