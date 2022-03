Platz fünf für André Thieme im 500.000 Dollar-Grand Prix von Ocala

Europameister André Thieme ist weiter erfolgreich unterwegs in Ocala, USA. Im Highlight der Woche, dem national ausgeschriebenen und mit 500.000 US-Dollar dotierten Großen Preis, gab es Platz fünf für Thieme.

Dabei saß er aber nicht im Sattel seiner Europameisterin und Olympiastute Chakaria, sondern auf dem Rücken von Cellisto. Der 16-jährige Cellestrial-Sohn bestritt mit André Thieme bereits 2015 seine ersten internationalen Prüfungen, unter anderem im polnischen Leszno, wo St.GEORG-Redakteurin Dominique Wehrmann vor wenigen Tagen aus anderen Gründen zu Besuch war.

Mit Cellisto vertrat Thieme zudem schon mal die deutschen Farben beim Fünf-Sterne-Nationenpreis in Falsterbo (SWE) und gewann 2020 die Weltcup-Etappe von Ocala über 1,50 Meter. Zum Sieg reichte es am Sonntag nicht ganz, aber für Platz fünf gab es immerhin umgerechnet noch rund 27.000 Euro Preisgeld. Auch Chakaria und Crazy Girl V gingen laut Ergebnisliste im Großen Preis, schafften es aber nicht in die Schleifenränge.

Den größten Anteil am Topf sicherten sich der Ire Daniel Coyle und sein EM-Pferd Legacy. Die zwölfjährige Zangersheider Stute war mit Coyle vor wenigen Wochen noch auf Platz zwei im Weltcup von Ocala gelandet. Nun reichte es zum Sieg und das gab umgerechnet rund 137.000 Euro in die Haferkasse. Die US-Amerikanerin Kristen Vanderveen hatte das Nachsehen und wurde mit Bull Run’s Risen Zweite, gefolgt von Rowan Willis (AUS) und Billy Guilder und Jordan Coyle (IRL) mit Ariso.

Die Ergebnisse vom Großen Preis in Ocala finden Sie hier.