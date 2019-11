Prag: Die Teams für das Super Cup-Finale stehen fest

Das Halbfinale im Super Cup der Global Champions League hat gestern für einige Überraschungen gesorgt. Teams, die als Favoriten galten, schieden aus. Aus deutscher Sicht erfreulich: Marcus Ehning, Daniel Deußer und Maurice Tebbel sind noch dabei.

Zwölf Mannschaften traten bei den „Playoffs“ in Prag – dem Showdown der Global Champions-Serie – im Halbfinale um den Super Cup an. Nur die Hälfte kam weiter. Recht unerwartet war das Ausscheiden von favorisierten Mannschaften wie den London Knights und den St Tropez Pirates, die das Gesamtranking der Global Champions League auf Platz eins und zwei abgeschlossen hatten.

Der Sieg im Halbfinale ging an die Paris Panthers – dank den Nullrunden von Darragh Kenny (IRL) mit Romeo und Nayel Nassar (EGY) mit Lucifer. Lediglich bei dem Belgier Grégory Wathelet mit Nevados fiel eine Stange. Da es kein Streichergebnis gibt, kamen die Paris Panthers somit auf ein Endergebnis von vier Strafpunkten. Das Team gehört übrigens Jennifer Gates, Tochter von Microsoft-Erfinder Bill Gates, die sich hinterher sehr stolz zeigte: „Es ist ein tolles Abschneiden für das Team. Alle waren heute großartig.“

Drei Deutsche weiter

Platz zwei ging gestern an Madrid in Motion, die damit die Chance haben, ihren Sieg aus aus dem Vorjahr zu verteidigen. Das niederländische Vater-Sohn-Duo Erik und Maikel van der Vleuten kam jeweils auf einen Abwurf. Der Spanier Eduardo Alvarez Aznar blieb mit Rokfeller de Pleville Bois Margot null, machte insgesamt acht Zähler für das Team.

Marcus Ehning sprang mit Valkenswaard United auf Rang drei. Er hatte mit Comme il faut ebenso einen Abwurf wie Mannschaftskollege Frank Schuttert (NED) mit Queensland. Dem Iren Cian O’Connor gelang mit PSG Final eine Nullrunde, die dem Team das Weiterkommen sicherte.

Außerdem im morgigen Finale dabei sind die Shanghai Swans, zu denen auch Daniel Deußer zählt. Auf Jasmien van de Bisschop hatte er gestern einen Fehler. Als sechstplatziertes Team im Halbfinale schafften auch die Cannes Stars den Einzug in die nächste Runde – dank Maurice Tebbel und Don Diarado, denen die einzige Nullrunde für das Team gelang. Marco Kutscher (Prague Lions) und Christian Ahlmann (Scandiniavian Vikings) dürfen hingegen morgen nur noch zugucken, wenn es um die Mannschaftsentscheidung geht.

Die Teams für das Finale noch einmal in der Übersicht: Paris Panthers, Madrid In Motion, Valkenswaard United, Shanghai Swans, Monaco Aces and Cannes Stars.

Heute geht es in Prag mit dem Super Grand Prix weiter, bei dem 18 Reiter um 1,25 Millionen Euro Preisgeld kämpfen werden. Vier deutsche Reiter werden dabei sein: Marcis Ehning, Daniel Deußer, Ludger Beerbaum und Christian Ahlmann.

Alle Ergebnisse aus Prag finden Sie hier.