Prag: Miami Celtics gewinnen Super Cup-Viertelfinale, Berlin Eagles raus

Bei den „Prague Playoffs“ treffen noch einmal die besten Teams aus der Global Champions League und die Sieger der einzelnen Global Champions Tour-Etappen aufeinander. Das Viertelfinale im Super Cup ging gestern Abend an die Miami Celtics.

Im Mannschaftswettbewerb, dem Super Cup, treten die besten Teams der Global Champions League (GLC) an, gestern stand zunächst das Viertelfinale auf dem Programm. Hier waren die Teams startberechtigt, die im GCL-Gesamtranking 2019 die Plätze fünf bis 16 belegt hatten. Die besten vier Teams aus dem Ranking sind automatisch für das Halbfinale gesetzt, das heute Abend stattfindet. Dazu kommen dann die besten acht Teams der gestrigen Entscheidung. Pro Team durften drei Reiter an den Start gehen, es gab kein Streichergebnis.

Das beste Ergebnis lieferten die Miami Celtics. Michael Duffy (IRL) mit Touch The Stars und William Whitaker (GBR) mit Cadeau de Muze blieben fehlerfrei, lediglich bei Shane Breen (IRL) und Ipswich van de Wolfsakker fiel eine Stange. Mit insgesamt vier Fehlerpunkten sicherte sich das Team so den Sieg im Viertelfinale. „Das ist super und wir haben unseren Job gemacht. Aber jetzt heißt es, sich auf morgen zu konzentrieren“, zog U25-Reiter Michael Duffy sein Fazit.

Platz zwei ging an die Cannes Stars, die auf fünf Fehler kamen. Die beste Runde gelang Maurice Tebbel und Don Diarado, die im Parcours eine weiße Weste behielten. Seine Teamkollegin, die Schweizer Amazone Jane Richard Philips, hatte mit Clipper du Haut du Roy einen Abwurf. Dazu kam ein Zeitfehler von Abdel Saïd (EGY) und Jumpy van de Hermitage.

Weniger Glück hatten die Berlin Eagles: Nach einer Nullrunde der Schwedin Malin Baryard-Johnsson mit Indiana sammelten Christian Kukuk und Quintino 16 Strafpunkte. Auch bei Philipp Weishaupt und Volver de la Wigne kamen 13 Strafpunkte zusammen, der zehnjährige Diamant de Semilly-Sohn sprang eine Planke erst beim zweiten Versuch. Damit landete das Team nur auf Rang elf und wird somit im Halbfinale nicht mehr dabei sein.

Dani G. Waldmann gewinnt Auftaktspringen

Bevor es gestern für die Teams in den Parcours ging, stand zunächst die erste Einzelentscheidung an. Der Sieg ging an Dani G. Waldman (ISR) und ihre erst zehnjährige Schimmelstute Jativia. „Ich weiß nicht mal, wie das passiert ist. Wir waren am Ende zwei Sekunden schneller als alle anderen, aber es ist großartig! Es hätte keinen besseren Start für mich geben können und ich bin glücklich, dass ich hier bin. Bisher funktioniert unser Plan“ freute sich die 34-Jährige mit der auffälligen Haarpracht.

Abdel Saïd sprang mit Arpege du Ru auf Platz zwei vor dem Spanier Eduardo Alvarez Aznar mit Legend. Auch Christian Kukuk und Colestus blieben null und wurden Elfte. Ebenfalls im Geld waren Marcus Ehning und Comme Il Faut auf Rang zwölf.

Alle Ergebnisse aus Prag finden Sie hier.