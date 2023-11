Prag: Nicola Pohl siegreich in Rahmenspringen, Laura Klaphake Dritte und Fünfte, Eckermann Vierte

Deutschlands Springreiterinnen haben abgeräumt in Prag. Okay, es war nicht der Global Champions Tour Super Grand Prix, sondern „nur“ ein 1,50 Meter-Rahmenspringen. Aber da waren sie (fast) nicht zu schlagen.

Als letztes Starterpaar in dem 1,50 Meter-Zeitspringen haben Nicola Pohl und ihr verlässlicher Erfolgspartner Arlo de Blondel das Feld quasi von hinten aufgerollt. In fehlerfreien 58,86 Sekunden vereitelten sie den Sieg von Denis Lynch und Cornet’s Iberio, die mit ihrer 59,10 Sekunden-Runde zuvor wie die sicheren Sieger ausgesehen hatten. Am Ende wurde es also Platz zwei für den Iren und den elfjährigen Hannoveraner Cornet Obolensky-Sohn.

Dahinter strahlten zwei weitere deutsche Reiterinnen mit drei Platzierungen. Laura Klaphake ist dieses Wochenende in Topform. Bereits gestern war ihr im Viertelfinale der Global Champions League über 1,60 Meter eine der schnellsten Null-Fehler-Runden gelungen. Heute setzte sie noch eins drauf. Beziehungsweise zwei. Denn sie ritt sowohl den Holsteiner Diamant de Semilly-Sohn Davenport als auch ihren zehnjährigen Cortes v. Chacco-Blue fehlerfrei ins Ziel und das auch noch schnell. Am Ende wurde sie Dritte und Fünfte mit den beiden.

Dazwischen schob sich Katrin Eckermann mit Superstute Chao Lee, der ehemaligen Bundeschampionesse und Weltmeisterin der jungen Springpferde. Auch sie ist nun zehnjährig und bestätigte ihr Talent einmal mehr mit fehlerfreien 62,27 Sekunden auf Rang vier.

Es handelte sich bei dieser Prüfung zwar nur um ein Rahmenspringen, aber auch das brachte satte 50.000 Euro an Preisgeldern.

Ausblick

Als nächstes steht heute um 20.10 Uhr das Global Champions League Halbfinale in Prag auf dem Programm. Gestern im Viertelfinale hatten Christian Ahlmann und Mandato van de Neerheide mit einer fehlerfreien Runde den Shanghai Swans zum Sieg verholfen.

Es geht um viel Geld bei den Global Champions Playoffs. Bereits gestern im Viertelfinale waren 1.350.000 Euro verteilt worden. Heute im Halbfinale sind es zwei Millionen. Und wer es ins Finale am Sonntag schafft, kann sich auf den Löwenanteil von 6,5 Millionen Euro freuen.

Beim Super Grand Prix am Samstag geht es um 1,25 Millionen.

Die Ergebnisse aus Prag finden Sie hier.