Premiere der Deutschen Meisterschaften der U25-Springreiter bei Global Champions Tour in Riesenbeck

Vom 20. bis 23. Juli findet im Reitsportzentrum Riesenbeck International erstmals eine Etappe der Global Champions Tour statt – nicht die einzige Premiere an diesem Wochenende.

Denn wenn vom 20. bis 23. Juli einige der besten Springreiter der Welt in Riesenbeck um Global Champions Tour und -League Punkte reiten, wird das Reitsportzentrum an der Surenburg zugleich Austragungsort der ersten Deutschen Meisterschaft der U25-Springreiter.

Diese U25 DM in Riesenbeck richtet sich an Nachwuchsspringreiter im Alter zwischen 22 und 25 Jahren, die bereits nationale S***- oder internationale 1,50 Meter-Platzierungen vorweisen können. Das sind auch die Anforderungen, die sie bei der DM erwarten. Es werden drei Prüfungen jeweils über 1,50 Meter-Parcours geritten: am Donnerstag ein Zeitspringen, am Freitag ein Springen auf Fehler und Zeit und am späteren Samstagnachmittag das Finale mit zwei Umläufen.

„Es ist für uns ein großes Anliegen, dass wir in unserem Sandstadion den deutschen Nachwuchsreiterinnen und -reitern die Gelegenheit bieten können, sich untereinander zu messen – und gleichzeitig bei einer Veranstaltung gemeinsam mit den internationalen Stars auftreten zu können“, sagt Turnierleiter und Riesenbeck International-Geschäftsführer Karsten Lütteken.

Es sei von Anfang an klar gewesen, dass das Riesenbeck International nicht nur Schauplatz für den Spitzensport sein soll, sondern auch für den Nachwuchs. So fand dort ja am vergangenen Wochenende auch das Bundesnachwuchschampionat der Ponyspringreiter statt.

Weitere Infos zur U25 DM in Riesenbeck finden Sie unter www.riesenbeck-international.com