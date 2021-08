Rente und Zuchteinsatz für Marcus Ehnings Cristy

Rente und ein Fohlen – das ist die Zukunft von Marcus Ehnings Cristy. Das hat Ehning jetzt auf Instagram bekanntgegeben.

Ursprünglich kam Cristy Z mit vier Jahren tragend und mit einem Fohlen bei Fuß in den Besitz von Judith Gökel, Ehnings langjähriger Unterstützerin. Beim Anreiten und den ersten Versuchen im Springen war jedoch schnell klar: Da geht noch mehr.

Ab 2013 ritt die Schwedin Nicole Persson die braune Zangersheiderin v. Canturo-Landlord in Springen bis zu 1,40 Metern. Im Oktober 2014 stieg Marcus Ehning in ihren Sattel, um sie weiter zu fördern – und gab sie nicht wieder her. In den letzten sieben Jahren sammelten sie zusammen auf 216 Turnierstarts über 80 Platzierungen in der schweren Klasse. „Ihre Qualität, ihre besondere Einstellung und ihr großes Herz“, wie Ehning Cristy in seinem Abschiedspost beschrieb, verhalfen den beiden auch zu Siegen in 1,60 m-Prüfungen.

Zuletzt waren sie in Valkenswaard, Niederlande, erfolgreich, Platz zwei in einem 1,45 Meter-Springen. Das letzte CSI5* bestritt das Paar im April dieses Jahres. In s‘-Hertogenbusch schafften sie es im NAB Bliksembeveiliging Prize auf den achten Platz. Besonders in den Jahren 2018 und 2019 war das Paar erfolgreich. So sammelten sie hohe Platzierungen in CSI5*-Prüfungen, unter anderem auf Turnieren im Rahmen der Global Champions Tour in u. a. Miami, Valkenswaard, London, New York und Prag.

Am Samstag gab Marcus Ehning nun bekannt, es sei jetzt an der Zeit der 15-jährigen danke zu sagen und ihr den Ruhestand auf der Weide zu ermöglichen. Man freue sich sehr auf ihr Fohlen von Ehnings Erfolgspferd Cornado NRW, denn die Stute soll nun wieder in der Zucht eingesetzt werden.