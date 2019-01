Rentner, Neuzugänge, Reiterwechsel – Neuigkeiten aus dem Springsport

In den USA und in den Niederlanden wurden langjährige Sportpartner in den Ruhestand geschickt. In Deutschland hat ein Reiterwechsel stattgefunden und ebenfalls in den USA hat ein Championatspferd seinen Weg in den Stall einer Nachwuchsreiterin gefunden.

Der Vampir fliegt nicht mehr

Noch ein 16-jähriger Ruheständler. Der niederländische Springreiter Gert-Jan Bruggink hat beschlossen, den AES-Wallach Vampire v. Marome NW in Rente zu schicken. Er habe diese Entscheidung selbst treffen und nicht von gesundheitlichen Faktoren des Pferdes abhängig machen wollen, sagte Bruggink gegenüber dem belgischen Magazin Equnews.be. Vampire bleibt in seinem vertrauten Stall.

In Deutschland wurde er unter anderem als Sieger im Großen Preis von Oldenburg 2015 bekannt. Das war aber mitnichten die einzige Schleife, die er und Bruggink zusammen holten. 2017 waren sie Zweite in Oldenburg, 2016 in Neumünster. Im Großen Preis des CSI3* in Lanaken 2016 waren sie siegreich usw.

Das Lehrpferd

„Sie hat mir beigebracht, kämpferisch zu sein“, sagte die US-Amerikanerin Jessica Springsteen über die 16-jährige BWP-Stute Davendy S v. Kashmir van Schuttershof. Für Davendy ist das Kämpfen um Sekundenbruchteile in schnellen Stechen nun vorbei. Es sei denn, sie hat Lust, mit ihren Kumpels auf der Weide der Springsteen-Farm in New Jersey um die Wette zu galoppieren. Denn von nun an darf sie dort ihre Rente genießen. Mit Springsteen im Sattel gab es zahlreiche Fünf-Sterne-Erfolge für Davendy S, unter anderem in Valkenswaard, Monte Carlo, Windsor etc.

2018 war Davendy schon nicht mehr am Start gewesen. Damit waren es gut drei erfolgreiche Jahre, die sie zusammen mit Jessica Springsteen hatte. Zuvor ging sie unter der Französin Eugenie Angot.

WM-Pferd für Jennifer Gates

Die 24-jährige Jennifer Gates hat ein weiteres Pferd für große Aufgaben in den Stall bekommen: den 14-jährigen ASB Conquistador-Sohn Oaks Redwood. Er war bei den Weltreiterspielen in Tryon unter australischer Flagge mit Billy Raymont am Start – und das sehr erfolgreich. Die beiden erreichten das Finale und wurden am Ende 14. Zuvor hatten sie Australien bereits beim Weltcup-Finale in Paris vertreten.

Doch die WM in Tryon war das letzte Turnier von Oaks Redwood und Raymont. Der Wallach wurde nach Belgien an den Stall Eurohorse der Familie Verlooy verkauft. Unter Jos Verlooy war Oaks Redwood 2018 dann noch ein paar Mal am Start, wurde Dritter in einem 1,55 Meter-Springen beim Weltcup-Turnier in Stuttgart und eine Woche später Vierter in einem Rahmenspringen beim CSI4* in Maastricht. Nun wird er also künftig mit Jennifer Gates im Parcours unterwegs sein.

Quelle: www.worldofshowjumping.com

Weishaupts Fünf-Sterne-Siegerin Asathir wieder unter ihrem Besitzer

Mit der Diamant de Semilly-Tochter Asathir hatte Philipp Weishaupt in der vergangenen Saison mehrere bemerkenswerte Erfolge, zuletzt in Helsinki, wo sie den Großen Preis gewannen und im Weltcup-Springen Vierte wurden. Aber auf der gerade aktualisierten Kaderliste taucht der Sieger im Großen Preis von Aachen und Spruce Meadows 2017 nur mit Convall auf. Und nun war die zwölfjährige Stute wieder mit ihrem Besitzer, dem Saudi Kamal Abdullah Bahamdan, am Start. Beim Weltcup-Turnier in Al Ain belegten sie Rang vier in einem 1,45 Meter-Springen.

Es ist allerdings nichts Neues, dass Asathir mal unter ihrem Besitzer und mal unter Weishaupt geht. Auch während der vergangenen Saison hat mal der eine, mal der andere im Sattel gesessen. Bahamdan reitet seit 2015 im Stall Beerbaum.

Quelle: www.globalequestriannews.com