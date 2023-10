Richard Howley wird zum Wiederholungstäter beim Weltcup in Helsinki, Schulze Topphoff Zweiter

Irlands Richard Howley hat bei der Weltcup-Etappe von Helsinki das getan, was er schon bei der vorherigen Etappe von Oslo getan hatte: siegen! Philipp Schulze Topphoff hatte das Nachsehen und wurde Zweiter, Daniel Deußer landete auf Platz vier.

Waren es in Oslo noch die Hälfte aller Starter, die es ins Stechen schafften, sortierte der Normalparcours des Weltcups von Helsinki am Sonntagnachmittag schon sehr viel stärker aus. Von insgesamt 37 Reiter-Pferd-Paaren gaben sieben auf, eines schied aus. Acht Kombinationen schafften es, den Parcours ohne Fehler und in der Zeit zu beenden.

Zwei, die darin schon vor wenigen Tagen ein gutes Händchen bewiesen, waren der irische Springreiter Richard Howley und sein zwölfjähriger Zangersheider Wallach Consulent de Prelet Z. Sie waren heute erneut bestens aufgelegt und passierten nach nur 34,18 Sekunden die Lichtschranke, ohne unterwegs eine Stange mitzunehmen. Das bedeutete schlussendlich den Sieg mit rund zweieinhalb Sekunden Abstand zur Konkurrenz und 57.500 Euro in die Haferkasse des Consulent Z-Fuego du Prelet-Sohnes.

Mit Carla v. Comme il faut gelang Philipp Schulze Topphoff die zweitbeste Runde im Stechen. Die zehnjährige Stute hatte nach ihrem Sieg und tollen Auftritten in Münster einige Wochen Pause gehabt und sich in Oslo mit noch durchwachsenen Vorstellungen zurückgemeldet. Im Weltcup passte nun alles zusammen und die fehlerfreie Runde im Stechen in 36,77 Sekunden verhalf dem Paar zu Rang zwei. Damit verwiesen sie den Weltmeister Henrik von Eckermann auf Rang drei. Der Schwede hatte für die Weltcup-Etappe die zehnjährige Stute Dzara Dorchival gesattelt (0/0/36,86 Sekunden).

Daniel Deußer und Bingo Ste Hermelle wurden Vierte (0/0/40,56), gefolgt von Martin Fuchs (SUI) und Commissar Pezi mit dem schnellsten Vier-Fehler-Stechparcours auf Rang fünf. Nach vier Fehlern im Umlauf waren Mario Stevens und Starissa nicht mehr in der Platzierung.

