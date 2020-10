Richard Vogel fliegt zum nächsten Sieg

Die Erfolgssträhne reißt nicht ab: Auch heute hat U25-Reiter Richard Vogel einmal mehr demonstriert, dass er momentan in absoluter Siegerlaune ist. Bei der Mediterranean Equestrian Tour in Spanien war er gleich in mehreren Springen ganz vorne mit dabei.

Zunächst entschied der 23-Jährige ein Zwei-Phasen-Springen über 1,40 Meter für sich. Gesattelt hatte er den neunjährigen Hannoveraner Perry Khr, den er erst kürzlich von David Will übernommen hatte. Bei seinem ersten gemeinsamen Turnierstart war das neue Paar auf Anhieb siegreich – und auch heute ließ der Perigueux-Sohn alle Stangen oben. Mit der Bestzeit von 19,14 Sekunden in der zweiten Phase konnten Richard Vogel und Perry die Siegerehrung anführen. Platz zwei ging an den Portugiesen Mario Wilson Fernandes mit Joie de Vivre Ter Eycken (0/19,19) vor Constant van Paesschen (BEL) und Gyanolga (0/19,36). Mit seinem Erfolgspferd Lesson Peak belegte Richard Vogel zusätzlich noch den achten Platz.

Nur ganz knapp verpasste der ehemalige Beerbaum-Schüler, der gerade erst in die Young Riders Academy aufgenommen wurde, den Sieg im heutigen Hauptspringen, der Qualifikation für den Großen Preis. Diese ging an die Britin Louise Saywell und Bacardi, denen einen Nullrunde in 59,76 Sekunden gelang. Für Richard Vogel und den achtjährigen Nabab de Reve-Nachkommen Morton V’T Merelsnest standen am Ende fehlerfreie 59,83 Sekunden auf der Uhr, Platz zwei. Dahinter landete David Will mit Primus vom Neumuehler Hof auf dem dritten Rang.

Schon gestern hatte Richard Vogel zudem mit Stardust Degli Assi das Finale der Youngster-Tour für siebenjährige Springpferde gewonnen. Die italienische Stute v. Sandro Boy-Natal war zunächst von Ulrich Kirchhoff in den Sport gebracht worden, inzwischen hat Richard Vogel die Zügel übernommen. Für das Duo war es bereits der zweite internationale Sieg nach Aachen.

