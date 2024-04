Richard Vogel hilft am Wochenende in der Global Champions League aus

Eigentlich ist Richard Vogel aktuell nicht in der Global Champions League aktiv. Wegen der Verletzung von Eoin McMahon wird er am Wochenende jedoch zurückkehren und bei der GCL-Etappe in Mexiko-Stadt im Team Riesenbeck International aushelfen.

Zweimal in Folge gewann das Team Riesenbeck International unter der Leitung von Ludger Beerbaum bereits die Global Champions League. Zuletzt lief die Mission „erneute Titelverteidigung“ jedoch nicht ganz so rund. Am Miami Beach lieferten Christian Kukuk und Mumbai zwar ab, Philipp Schulze Topphoffs und Carlas Tag war es jedoch nicht. „Ein schwarzer Tag“, sagte Teamchef Ludger Beerbaum.

Und für die nächste Etappe in Mexiko-Stadt fällt nun auch noch Teamkamerad Eoin McMahon aus. Der Ire hat sich einen Bruch des Ellenbogens zugezogen. Doch für Vertretung ist gesorgt. Richard Vogel, der zuletzt im Jahr 2022 für die Miami Celtics in der Global Champions League an den Start gegangen war, kehrt in die Liga zurück, um im Team Riesenbeck International auszuhelfen. Diese Möglichkeit ergibt sich aus Regel 2.5 des GCL-Regelwerks: „Auswechslung eines Athleten außerhalb des Transferfensters besagt: Der Ersatz eines Athleten außerhalb des Transferfensters ist nur ausnahmsweise aus medizinischen Gründen möglich, wenn der Athlet für einen Zeitraum von mindestens 45 Tagen nicht an Wettkämpfen teilnehmen kann (bestätigt durch eine offizielle Erklärung eines Arztes).“

Mexiko-Stadt ist nach Doha, wo übrigens Richard Vogels Lebensgefährtin Sophie Hinners und Janne Friederike Meyer-Zimmermann als „Iron Dames“ siegreich waren, und Miami Beach die dritte Global Champions League-Etappe in dieser Saison. Richard Vogel wird gemeinsam mit Philipp Schulze Topphoff um Punkte für Riesenbeck International kämpfen. Letzterer gewann die Etappe in Mexiko-Stadt vergangenes Jahr zusammen mit Christian Kukuk. Laut spring-reiter.de ist Vogel mit seinen beiden zehnjährigen Fuchswallachen Cepano Baloubet v. Chaman und Cydello v. Cascadello I nach Mittelamerika gereist.

Rückkehr von McMahon in die Global Champions League

Eoin McMahon hofft derweil auf schnelle Genesung und möchte bei der nächsten Global Champions Tour-Etappe schon wieder am Start sein. Diese findet vom 3. bis 5. Mai in Shanghai statt. Das aktuelle Ranking wird übrigens von den Cannes Stars, das ist der eigentliche Teamname der Iron Dames, und den Rome Gladiators punktgleich mit je 44 Punkten angeführt. Riesenbeck International ist mit 29 Punkten aktuell Achter.

In Mexiko geht es am kommenden Samstag um 12:15 Uhr Ortszeit (pünktlich zur Prime Time 20:15 deutscher Zeit) los, eine Entscheidung in der GCL ist somit erst in der Nacht zu erwarten. Wir werden für Sie berichten, Ergebnislisten finden Sie hier.

auch interessant