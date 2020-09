Richard Vogel in die „Young Riders Academy“ aufgenommen

Im niederländischen Peelbergen wurde für die „Young Riders Academy“ gesichtet, dem europäischen Förderprogramm für talentierte Springreiter. Richard Vogel hat es geschafft. Er ist mit dabei.

Anders als in den vergangenen Jahren wurde diesmal nur bei einem Turnier gesichtet. Und statt offener Prüfungen, in denen die Kandidaten bis dato an den Start gegangen sind, gab es diesmal Springen ausschließlich für die Bewerber. Die sollten zwei Pferde reiten, einen Youngster im Alter von fünf bis sieben Jahren und ein erfahrenes Pferd in einem 1,45 Meter-Springen.

Jean Maurice Bonneau, Emile Hendrix und Sven Holmberg haben sich die Reiter angeschaut. Dabei ging es nicht nur um ihre reiterlichen Fähigkeiten, sondern auch um ihr Auftreten, ihr Verhalten gegenüber ihren Pferden und der Konkurrenz, ihre Motivation und schlussendlich auch die Ergebnisse.

Jean Maurice Bonneau fasste seinen Eindruck von dem Wochenende zusammen: „Wir haben wieder ein ganz hohes Niveau bei den Anwärtern gesehen und konnten potenzielle neue Stars erkennen. Wir als Beobachter halten Ausschau nach den Qualitäten, die in der Zukunft den Unterschied ausmachen werden. Talent allein reicht nicht aus. Wir wollen Ehrgeiz, Entschlossenheit, Offenheit und Innovationsmanagement. Denn sie werden essenziell sein für eine erfolgreiche Karriere.“

Die neuen Academy Reiter

Sieben Reiter haben sich für das volle Programm empfehlen können. Dieses beinhaltet einen längeren Aufenthalt in einem Profistall und Fortbildungen in Sachen Kommunikation, Betriebswirtschaftslehre, Tiermedizin, Dopingprävention und juristischer Praxis in Bezug auf den Springsport.

Die Trainer, die dieses Programm begleiten, sind Henk Nooren, Marco Kutscher, Jos Lansink sowie die drei Brüder, Ben, Gerco und Wim Schröder.

Und die Reiter, die sich nun auf ein Jahr intensivster Förderung freuen können, sind:

Jack Whitaker (GBR) *2001

Jodie Hall McAteer (GBR) *2000

My Relander (EST) *1998

Linda Potrychova (CZE) *2001

Jason Foley (ILR) *2001

Jack Ryan (IRL) *2001

Georgia Tame (GBR) *1997

Educational Program

Die Reiter, die sich für das Fortbildungsprogramm empfehlen konnten, profitieren in den kommenden zwölf Monaten von Lehrgängen, Turniereinladungen und Seminaren, die sich mit denselben Themen beschäftigen, die auch im vollen Programm angeboten werden. Die Lehrgänge werden geleitet von Jean Maurice Bonneau, Jos Lansink und Franke Sloothaak.

Und die drei Reiter sind:

Richard Vogel (GER) *1997

Lars Kuster (NED) *1998

Simon Morssinkhof (BEL) *2000