Richard Vogel und Cepano Baloubet machen’s nochmal in Monterrey

Riesenerfolg für Richard Vogel und Cepano Baloubet in Monterrey! Nachdem sie am Freitag bereits abgesahnt hatten, folgte gestern der ganz große Streich im Großen Preis.

728.000 Kanadische Dollar, umgerechnet knapp 500.000 Euro, wurden gestern in Kanada ausgeschüttet und den Löwenanteil davon schnappten sich Richard Vogel und Cepano Baloubet. Mal wieder muss man sagen, denn die beiden waren ja nicht nur am Freitag davor, sondern die gesamte Saison über hoch erfolgreich gewesen, zum Beispiel in Aachen. Dies war nun der zweite CSI5* Grand Prix nach Wellington im Frühjahr, den Vogel und der erst neunjährige Chaman-Sohn für sich entscheiden konnten.

Nur fünf von knapp 30 Paaren schafften es ins Stechen des Großen Preises von Monterrey. Neben Vogel und Cepano Baloubet waren das Kanadas Erynn Ballard auf Libido van’t Hofken, Lyon-Sieger Gregory Wathelet (BEL) mit Ace of Hearts, Eduardo Pereira de Menezes für Brasilien auf Origi Horta und der Mexikaner José Alberto Martinez Vazquez im Sattel von Quinley. Ioli Mytilineou (GRE) und L’Artiste de Toxandra hatten zwar keinen Abwurf, aber einen Zeitfehler im ersten Umlauf.

Richard Vogel und Cepano Baloubet blieben nicht nur fehlerfrei, mit 34,33 Sekunden waren sie auch die schnellsten. Selbst wer einen Abwurf in Kauf nahm, kam da nicht hinterher. Die Runde der beiden war brillant. Lediglich als es am letzten Oxer groß wurde, wurde Cepano eine Idee flacher. Aber kein Gedanke daran, dass er einen Fehler macht. Voller Kraft und Geschmeidigkeit sprang der wendige Fuchs, von Vogel mit minimalem Hilfenaufwand maximal effizient begleitet. Hier kann man sich das Stechen noch einmal anschauen.

Ebenfalls fehlerfrei: Erynn Ballard mit Libido van’t Hofken, Platz zwei in 36,79 Sekunden, und Gregory Wathelet mit Ace of Hearts in 37,25 Sekunden, Platz drei. Pereira de Menezes und Origi Horta wurden Vierte vor dem Paar aus Mexiko, beide mit je einem Abwurf im Stechen.

