Richard Vogel verliert vier Pferde an Steve Guerdat

Für vier Pferde, mit denen zuletzt Richard Vogel erfolgreich war, geht es in die Schweiz. Auf Wunsch der Besitzer wird die Zusammenarbeit mit dem Reiter beendet, um ihre Tiere näher bei sich zu haben

Richard Vogel muss sich von vier seiner Pferde trennen, diese Nachricht habe am gestrigen Abend spring-reiter.de von den Besitzern der Tiere, Kevin Murphy und Andrea Sigrist, erhalten. „Mit einem lachenden und einem weinenden Auge geben wir bekannt, dass Looping Luna, Caracho und Checker den Stall von Richard Vogel und David Will verlassen und zu uns nach Hause in die Schweiz kommen. Auch Caramba, derzeit noch in der Reha, wird folgen“, so der Wortlaut der Nachricht. Der Grund für den Wechsel sei der geografische Abstand zwischen den Pferden und ihren Besitzern. Diese wollten ihre Tiere näher am eigenen Zuhause haben.

Zuletzt war Richard Vogel mit den Pferden in Leipzig erfolgreich, wo er mit dem elfjährigen Cassilano-Sohn Caracho das Championat von Leipzig gewonnen hatte. Caracho ist ein Sohn des Holsteiners Cassilano, Siegerhengst der Körung 2009 in Neumünster, und war selbst Siegerhengst der Körung im Jahr 2014. Auch die Leistungen seiner Mutter können sich sehen lassen: Stella, eine Tochter des Quick Star SF, lief im Sport bis zur Klasse S.

Neben seinem Sieg mit Caracho im Championat hatte Richard Vogel mit der Hannoveraner Lord Fauntleroy-Tochter Looping Luna den zweiten Platz bei der Weltcup-Etappe in Leipzig belegt. „Ich bin natürlich traurig, dass die Zusammenarbeit jetzt zu Ende ist. Das ist sehr schade, da mir diese Pferde auch sehr am Herzen liegen. Ich habe mit Looping Luna auch ihre ersten Turniere bestritten und daher kenne ich sie natürlich auch wie kein anderer. Und ich bin sehr stolz auf unsere Erfolge. Aber ich bin der Familie Murphy auch wirklich sehr dankbar und auch stolz, dass ich diese Pferde reiten durfte. Ohne ihre Unterstützung und diese tollen Pferde wäre meine Karriere sicher anders verlaufen“, äußerte sich der Reiter gegenüber spring-reiter.de. Auch die Besitzer seien dankbar für die erfolgreiche Zusammenarbeit, die sie über Jahre mit Richard Vogel, David Will und deren Team erleben durften. Eine Zeit, die in „toller Erinnerung“ bliebe.