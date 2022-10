Riesenbeck deutsche Etappe Global Champions Tour 2023

Alten Baumbestand und Rasen bietet die Anlage Riesenbeck International. Diesbezüglich müssen sich die Reiter der Global Champions Tour 2023 nicht umgewöhnen, wenn sie 2023 die deutsche Etappe reiten. Nur dass die Elbe nicht mehr so nah ist.

Die Global Champions Tour 2023 wird nicht ohne deutsche Station stattfinden. Nachdem gestern bekannt wurde, dass das Hamburger Derby-Turnier ohne die höchst dotierte Serie im Springsport stattfinden wird, steht nun fest: Es geht für die Reiterinnen und Reiter nicht an die Elbe, sondern ins Münsterland.

Auch der Termin ist ein neuer. Traditionell findet das Hamburger Derby am Himmelfahrts-Wochende statt. In Riesenbeck wird es aber vom 21. bis 23. Juli auf der Europameisterschafts-erprobten Pferdesportanlage bei Ludger Beerbaum heißen „Bühne frei für die Global Champions Tour 2023“!

Hausherr Beerbaum zeigt sich glücklich auf der Webseite von Riesenbeck International. „Wir sind mehr als glücklich, Teil dieser besonderen Serie zu sein. Das Riesenbecker Rasenstadion wird damit erneut Schauplatz eines internationalen Top-Reitsportereignisses sein“. Damit steht auch fest: Der von vielen Reiterinnen und Reitern ungeliebte Untergrund Rasen, die meisten anderen GCT-Springen finden auf Sand-Vlies-Gemisch statt, hat nicht zur Neuorientierung der Tour geführt.

Der Chef der Tour, Jan Tops wird an selber Stelle mit den Worten zitiert, er freue sich auf die Global Champions Tour 2023 in Riesenbeck als „eine großartige Veranstaltung an diesem fantastischen Ort und auf die Zusammenarbeit mit unserem Partner Ludger Beerbaum und seinem Team.“

Die Global Champions Tour wurde von dem niederländischen Pferdehändler Jan Tops entwickelt und 2006 erstmals ausgetragen. Eines der Konzepte ist es, an spektakulären Orten die besten Springreiterinnen und Springreiter der Welt starten zu lassen. So gibt es beispielsweise Etappen zu Fuße des Eiffelturms, am Strand von Miami Beach aber auch in bekannten Reitsportzentren wie beispielsweise Tops‘ eigener Anlage im niederländischen Valkenswaard.