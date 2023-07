Riesenbeck International Dritter in GCL von La Coruña

Bei der Etappe der Global Champions League von La Coruña konnte sich das Team Riesenbeck International ausnahmsweise mal nicht über den Sieg freuen. Der ging an die Paris Panthers, von denen freilich niemand Französisch spricht.

Die Global Champions League und Tour sind an diesem Wochenende in Spanien. In La Coruña gewannen die „Paris Panthers“ Ben Maher (GBR) mit Ginger Blue, Harrie Smolders (NED) mit Monaco und die Griechin Ioli Mytilineou mit La Perla vd Heffinck. Alle bleiben fehlerfrei, die Idealfehlerzahl null schaffte kein anderes Team.

Zweite wurden die Scandinavian Vikings, die in vier-Pferde-Besetzung – Henrik von Eckermann (SWE) King Edward und Dzara Dorchival, Richard Howley (IRE) mit Consulent de Prelet Z und Mansini – in Summe einen Abwurf in der Wertung brachten. Sie waren etwas schneller unterwegs als die Abordnung aus den Beerbaum Stables, wobei Riesenbeck International seit kurzem Verstärkung aus den Mühlener Stallungen von Paul Schockemöhle erhalten hat. Und die, sprich Patrick Stühlmeyer mit Drako de Maugre, war auch gleich am Start. Dem Paar unterlief im zweiten Durchgang ein Springfehler, ärgerlicherweise gleich am ersten Hindernis. Im reverslosen Team Outfit der Global Champions League ritt außerdem Philipp Weishaupt, der sowohl mit Coby als auch Krokant fehlerfrei blieb.

Nach zehn Etappen und vor dem Stop der Tour im heimatlichen Riesenbeck am kommenden Wochenende liegt Riesenbeck International klar vorn im Teamranking. 234 Zähler stehen zu Buche, Zweite sind nun die Paris Panthers (204) vor Madrid In Motion (188).

