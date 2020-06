Riesenbeck: Katrin Eckermann siegt mit Weltmeisterin Chao Lee

Bundeschampionesse, Weltmeisterin der sechsjährigen Springpferde, S-siegreich: Die Rheinländer Stute Chao Lee ist zweifelsohne ein ganz besonderes Pferd. Gestern ließ sie mit ihrer Reiterin Katrin Eckermann die Konkurrenz in Riesenbeck hinter sich.

Gerade einmal sieben Jahre alt ist Chao Lee v. Comme il faut-Chacco Blue. Ihre Erfolgsliste kann sich dennoch sehen lassen: 2018 gewann sie den Titel beim Bundeschampionat, im Jahr darauf führte sie bei den Weltmeisterschaften der jungen Springpferde in Zangersheide die Ehrenrunde an. Stolzer Züchter und Besitzer der rheinischen Stute ist Otmar Eckermann, seine Tochter Katrin Eckermann stellt sie im Sport vor. Ein richtiges Familienpferd also!

Dass sie ein Ausnahmetalent ist, bewies Chao Lee gestern einmal mehr beim Late Entry-Springturnier in Riesenbeck. Mit einer Nullrunde in 65,08 Sekunden entschied die Dunkelbraune die wichtigste Prüfung des Tages, ein S*-Springen, für sich. Auf Platz zwei landete Christian Kukuk auf dem zehnjährigen Diarado-Nachkommen Discar, mit dem er zuvor auch schon in einem M**-Springen siegreich gewesen war. Auf Botaro v. Balou du Rouet belegte er zudem Rang drei vor seinem Chef Ludger Beerbaum, der die achtjährige Schimmelstute Quirina Louis gesattelt hatte. Mit seinem Neuzugang Chianti’s Champion hatte Christian Kukuk sogar noch ein drittes Eisen im Feuer, allerdings fiel eine Stange.

