Rob Ehrens wird Trainer der japanischen Springreiter

Nachdem Jos Lansink nun neuer Trainer der niederländischen Springreiter ist, hat Rob Ehrens auch einen neuen Job. Er wird Trainer der Japaner.

Rob Ehrens übernimmt damit die Aufgabe von Paul Schockemöhle, unter dessen Ägide die Japaner bei den Olympischen Spielen in Tokio beachtliche Ergebnisse in der Einzelwertung erzielen konnten. So sprang Daisuke Fukushima mit Chanyon auf Rang sechs, Koki Saito und Chilensky JRA belegten Platz 13. Ab 1. Januar 2023 ist nun Rob Ehrens für das Training der Japaner zuständig.

Ehrens war als Coach seiner niederländischen Landsleute hoch erfolgreich: Doppelsilber bei den Olympischen Spielen Spielen 2012, Doppelgold bei den Weltreiterspielen 2014 und den Europameisterschaften 2015. Doch die Championate danach verliefen medaillenlos bis Maikel van der Vleuten und Beauville Z in Tokio Bronze gewannen.

Ende 2021 wurde Ehrens gegen Jos Lansink ausgetauscht. Unter dessen Ägide wurde es in Herning die Silbermedaille für die Springreiter in Oranje und erneut Bronze für Van der Vleuten mit Beauville.

Rob Ehrens soll nun die Japaner für die Olympischen Spiele in Paris 2024 qualifizieren und vorbereiten. Er sagt: „Man kann Japan nicht mit den Niederlanden vergleichen. Aber das ist es auch, was die Aufgabe zu einer Herausforderung macht. Da ist viel Potenzial in Japan. Es wird ein schwieriger Job, aber mein Ziel ist es, den Auftrag zu erfüllen“, so Ehrens.

www.equnews.be