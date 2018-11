Roger-Yves Bosts Top-Pferde Pegase du Murier und Qoud’Coeur de la Loge gehen in die Zucht

Frankreichs Europameister von 2013, Roger-Yves Bost, hat zwei seiner besten Pferde in die Zucht verabschiedet.

Mit dem 14-jährigen Qoud’Coeur de la Loge, einem Selle Français v. Ideal de la Loge-Ténor de la Cour, war Roger-Yves Bost über Jahre auf den größten Turnieren der Welt im Geld. Schon den Vater, Ideal de la Loge v. Dollar du Murier, hatte „Bosty“ in Beritt und nahm mit ihm unter anderem an den Europameisterschaften 2009 in Windsor teil.

Qoud’Coeur de la Loge hat im Laufe seiner Karriere über 700.000 Euro zusammengesprungen. Zuletzt waren er und Bost im April dieses Jahres Sechste in einem 1,50 Meter-Springen beim CSI3* Eschweiler. Insbesondere 2016 hatten die beiden eine super Saison mit unter anderem einem Sieg beim CSIO5* in Spruce Meadows, zwei fehlerfreien Runden im Aachener Nationenpreis etc.

Pegase du Murier

Ebenfalls in die Zucht geht der nun 15-jährige Pegase du Murier v. Adelfos-Le Tot de Semilly. Der schöne Schimmel ist eng verwandt mit Dollar du Murier. Die Mutter ist eine Halbschwester zu dem Starvererber, der seine Qualitäten auch im Sport gezeigt hat. 2014 hatte Bost den Hengst von seinem Landsmann Sebastien Duplant übernommen, der mit ihm quasi Seriensieger in Springen über 1,45 und später auch 1,50 Meter war. Dass Pegase du Murier noch wesentlich mehr kann, bewies er dann mit Roger-Yves Bost, mit dem er sich unter anderem Zweiter im Nationenpreis von Rotterdam 2015 war, siegreich im Preis der Aachen/Münchener Versicherungen beim CHIO Aachen 2016, platziert bei den Longines Masters Turnieren in Los Angeles, Hongkong und Paris usw. Hinzu kommen unzählige Schleifen bei Global Champions Tour-Turnieren, vor allem in den Rahmenspringen.

Die beiden Hengste werden über „France Etalons“ angeboten. Pegase du Murier soll in Saint Lô stationiert werden, wo auch schon Mylord Carthago aufgestellt ist. Qoud’Coeur de la Loge soll auf Gestüt Meursanges im Burgund aufgestellt werden.

Gegenüber der Website Studforlife.com sagte Roger-Yves Bost: „Sie werden nun 15 bzw. 16 Jahre alt. Es war also klar, dass ihre Sportkarriere eines Tages enden muss. Bislang haben sie sich auf den Sport konzentriert. Aber ich hoffe, dass die Leute nun durch die Zucht von ihrem Talent profitieren können.“

Die Saison 2016 sei in der Tat sehr gut gewesen für Qoud’Coeur. Er sei fast für die Olympischen Spiele nominiert worden (an denen Bost dann mit Sydney Une Prince teilnahm und Mannschaftsgold gewann, Anm. d. Red.). Dann jedoch habe er aufgrund ein paar Verletzungen nicht mehr all das zeigen können, was in ihm steckt.

Richtiggehend ins Schwärmen geriet Bosty als die Sprache auf Pegase du Murier kam: „Er ist ein Pferd mit außergewöhnlichen Qualitäten, zusätzlich zu der Tatsache, dass er aus einem unglaublichen Mutterstamm kommt. Er war ein Genie mit Vorsicht, Vermögen und einem riesigen Galoppsprung. (…) Vielleicht war ich ein bisschen zu schnell mit ihm. Das ist schwer zu sagen. Das einzige, was ich eventuell bereue ist, dass er nicht früher zu mir gekommen ist. Vielleicht wäre die Geschichte dann anders abgelaufen. Aber auch das ist schwierig zu sagen, weil er auch vor mir einen guten Reiter hatte. Er war wirklich ein außergewöhnliches Springpferd. In Aachen ist er buchstäblich geflogen.“