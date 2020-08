Rolf-Göran Bengtsson ist Schwedischer Meister

Er war schon Europameister und Olympia-Zweiter, aber diese Goldmedaille bei den Schwedischen Meisterschaften in Falsterbo dürfte ebenfalls einen kleinen Meilenstein in der Karriere des Rolf-Göran Bengtsson darstellen.

Als Rolf-Göran Bengtsson und der elfjährige KWPN-Hengst Ermindo W am Sonntag ins Finale gingen, lagen sie auf Silberkurs. Der Weg aufs Treppchen versprach allerdings kein leichter zu werden. Wie Bengtsson sagte, war es der schwierigste Parcours, den sein Hengst bis dato in seinem Leben gesprungen war. Doch am Ende war er der einzige, der fehlerfrei blieb. Damit gab es Gold für den 58-Jährigen und seine Zukunftshoffnung. Silber sicherte sich Peder Fredricson im Sattel von Crusader Ice und Malin Baryard-Johnsson mit Indiana.

Ermindo kam in den Niederlanden zur Welt, führt in den ersten Generationen aber hauptsächlich Holsteiner Blut. Sein Vater Singapore v. Acorado-Cantus ist eingetragener Holsteiner. Seine Mutter Aziza stammt ab von Carinjo und Carthago. Erst bei Urgroßmutter Laranka geht es weiter mit dem Furioso II-Sohn Voltaire, dem Vollblüter Apple King xx, ehe dann mit Amor wieder ein Holsteiner kommt, der hier an eine Gelderländer Stute angepaart worden war.

Die ersten internationalen Auftritte hatte Ermindo W noch mit der Schwedin Victoria Almgren im Sattel. Seit November 2016 ging er aber konstant unter Rolf-Göran Bengtsson, der ihn über die Youngster-Tour an große Aufgaben herangeführt hat. Schon im vergangenen Jahr war Ermindo W sehr konstant auf Fünf-Sterne-Niveau im Einsatz und auch platziert.