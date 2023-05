Rolf-Göran Bengtsson und Holsteiner Verbandshengst Zuccero sichern sich Großen Preis in Uggerhalne

Zum Abschluss des CSIO3* in Uggerhalne, Dänemark, gab es einen schwedisch-holsteinischen Sieg. Zuccero sicherte sich seinen zweiten internationalen Sieg in einem Großen Preis unter Rolf-Göran Bengtsson (SWE). Tags zuvor gab es im Parcours dank Nicola Pohl und Philip Rüping einen deutschen Doppelsieg.

48 Reiter-Pferd-Paare hatten sich zum heutigen Höhepunkt im Parcours von Uggerhalne eingefunden. Der Umlauf des Großen Preises über 1,55 Meter veranlasste fünf Reiter dazu, auf eine Beendigung des Parcours zu verzichten. Nicht nur diese fünf Verzichte unterstrichen den Schwierigkeitsgrad des Parcours sondern auch die Tatsache, dass es von den übrigen 43 Paaren nur fünf schafften, fehlerfrei zu bleiben.

Dort angekommen, war es der elfjährige Verbandshengst Zuccero v. Zirocco Blue unter seinem 60-jähriger Reiter, der der Konkurrenz die Eisen zeigte. Als eines von nur zwei Paaren im Stechen blieben sie auch im zweiten Parcours fehlerfrei und lieferten mit 39,55 Sekunden die mit Abstand schnellste Zeit. Das Nachsehen hatte eine ebenfalls aus Skandinavien stammende Reiterin mit Therese Soehol Henriksen aus Norwegen. Sie kam im Sattel von Santos Z v. Spartacus ebenfalls fehlerfrei ins Ziel, benötigte dafür jedoch 41,28 Sekunden. Dritter wurde der Niederländer Eric Ten Cate mit dem Clinton-Sohn Incredible nach sechs Strafpunkten im Stechen.

Noch ins Geld dieser Prüfung schaffte es auch David Will mit Zaccorado Blue dank eines flotten Vier-Fehler-Rittes im Umlauf. Philip Rüping bekam mit Chatolinue PS drei Abwürfe im Normalparcours. Immerhin hatte Rüping dafür am Samstag einen Top-Tag erwischt.

Deutscher Doppelsieg am Samstag dank Pohl und Rüping

Am Samstag gab es für die deutschen Springreiter nach ihrem Platz auf dem Treppchen im Nationenpreis nochmal allen Grund zur Freude. In der mittleren Tour holte Nicola Pohl mit Arlo de Blondel den Sieg im Stechen. Philip Rüping war mit Miss Chacco PS zwei Sekunden langsamer und wurde somit Zweiter in der Prüfung.

Die Große Tour war am Samstagabend dann zur Beute von Peder Fredricson und Hansson WL geworden.

Alle Ergebnisse vom CSIO3* Aalborg (DEN) 2023 finden Sie hier.

