Rom: Maikel van der Vleuten und Laura Kraut führen „Madrid in Motion“ zu GCL-Sieg

Rom ist dieses Wochenende für Global Champions Tour und League. Die GCL-Etappe wurde heute entschieden, und zwar zugunsten des spanischen Teams von Madrid in Motion.

Mit vier Fehlern war Madrid in Motion heute am besten unterwegs in Rom. Es ritten Maikel van der Vleuten (NED) auf seinem Championatspferd Beauville Z und der zehnjährigen Toulon-Tochter Dywis HH. Die Holsteiner Stute, die seit Anfang 2022 mit Maikel van der Vleuten im Sattel unterwegs ist, hatte den einen Abwurf, der zählte in der ersten Runde. Aber Laura Kraut (USA) blieb sowohl mit dem von Julien Epaillard übernommenen Calgary Tame als auch mit der erst neunjährigen Chantilly-Siegerin Bisquetta fehlerfrei.

Da alle anderen Mannschaften mehr Fehler hatten, spielte die Zeit keine Rolle. Jeweils acht Fehler hatten die Paris Panthers und die Istanbul Warriors. Da die Panther schneller waren wurden sie Zweite und die Warriors Dritte. Für Paris ritten ein Niederländer, ein Brite und ein Belgier: Harrie Smolders auf Monaco (null in Runde zwei), Ben Maher mit Point Break (4/0) und Gregory Wathelet auf Olympiahengst Nevados S (vier Fehler im ersten Springen).

Die Istanbul Warriors wurden vertreten durch Andreas Schou auf I Know (vier Fehler im zweiten Springen), Abdel Said auf Bonne Amie (vier Fehler zweite Runde) und Obama van Ostaayen (null erstes Springen) und Efe Siyahi im Sattel von Independent (ebenfalls null im ersten Parcours).

Gesamtwertung

In der Gesamtwertung führt nach wie vor Riesenbeck International, obwohl es heute gar nicht rund lief. Mit 28 Fehlern wurden Patrick Stühlmeyer auf Drako de Maugre (8/12) und Christian Kukuk mit Just be Gentle (0/8) 14. Der Vorsprung der Riesenbecker in der Gesamtwertung ist auf drei Punkte zusammengeschmolzen. Sie haben 302 Punkte, die Paris Panthers 299. Rang drei belegt Madrid in Motion mit 264 Zählern.

Einzelwertung der Springen

Die Springen werden jeweils auch einzeln platziert. In der ersten Prüfung über 1,55 Meter gegen die Uhr siegte Italiens Lorenzo de Luca im Sattel von Don Vito nach einer 59,75 Sekunden-Runde. Peder Fredricson (SWE) und Hansson WL waren mit 60,38 Sekunden die Zweitschnellsten, gefolgt von Marlon Modolo Zanotelli und Deesse de Coquerie. Das ist jene zehnjährige Selle Français-Stute v. Consul de la Vie Z, die auch eine Weile mit Jana Wargers im Sattel unterwegs war, aber seit dem Frühjahr unter Zanotelli springt.

Bestes deutsches Paar waren Katrin Eckermann und die ebenfalls erst zehnjährige Chao Lee v. Comme il faut auf Rang vier. Platziert waren auch Christian Kukuk mit Just be Gentle (Siebte) und Marcus Ehning mit DPS Revere (Zehnte).

In der zweiten Prüfung über 1,60 Meter gegen die Uhr siegte Frankreichs Master of Faster, Julien Epaillard, auf seinem selbst gezogenen Donatello d’Auge in 59,77 Sekunden vor Richard Howley (IRL) im Sattel von Consulent de Prelet Z (0/60,59). Mit fast fünf Sekunden Abstand folgten Harrie Smolders (NED) und Monaco an dritter Stelle (65,16).

Marcus Ehning und Stargold waren schnellstes Paar mit Abwurf und wurden Zehnte.

Alle Ergebnisse aus Rom finden Sie hier.