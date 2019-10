Rulle: Großer Preis geht an Felix Haßmann und Balance

Die Ruller Reitertage gelten als Klassiker im nationalen Springsport, und ganz klassisch Felix Haßmann machte er der Konkurrenz am Wochenende mal wieder vor, wie schnelles Reiten funktioniert.

Dieser setzte jedoch nicht auf sein Top-Pferd Cayenne WZ, der ihn dieses Jahr in Balve zum Titel des Deutschen Meisters trug. Gesattelt hatte Haßmann stattdessen Balance, eine zwölfjährige Fuchsstute. Die Balou du Rouet-Tochter steht seit sie ein Fohlen ist im Familienbesitz und die Vollschwester zu dem Hengst Balzaci. Mit dem Hengst weiß Haßmann das Publikum ebenfalls regelmäßig zu begeistern.

Dem stand Schwester Balance am Wochenende in nichts nach. In der 1. Qualifikation zum Großen Preis setzte Haßmann zwar noch auf Chaccinus, mit dem er sich durch eine Null-Fehler-Runde an zehnter Stelle platzierte. Die 2. Qualifikation am Samstag konnte er mit dem schnellsten, fehlerfreien Ritt (0/26.82) im Zwei-Phasen-Springen der Klasse S** auf Balance schon für sich entscheiden. Dicht auf den Fersen waren ihm dabei Elmar Vinkelau mit der Stute Montenda W v. Montender (0/27.25), gefolgt von dem Belgier Massimo de Bock mit dem Wallach Corpowei v. Cornet Obolensky (0/29.48).

Typisch Haßmann

Ganz so, wie es sich für einen Felix Haßmann gehört, ließ er im Großen Preis von Rulle mit Balance nichts anbrennen. Das Paar sicherte sich mit einer fehlerfreien Siegerrunde in der Zeit von 36.78 Sekunden den Sieg. Das bedeutete mehr als zwei Sekunden Abstand zur Zweitplatzierten Katrin Eckermann, die den neunjährigen Cornado I-Sohn Cornwell gesattelt hatte (0/38.81). Rang drei ging an den Niederländer Arne van Heel mit dem hannoverschen Wallach Donald v. Diarado (0/39.60).

„Das macht sehr viel Spaß hier. Man kennt viele Leute, es ist ein sehr familiäres Turnier, daher kommt man jedes Jahr gerne wieder. Wenn man so viele Leute kennt, und dann gewinnen kann, macht das natürlich umso mehr Spaß!“, sagte Haßmann nach seinem Sieg im Interview mit Carsten Sostmeier.

Balance habe einige Wochen Pause gehabt, werde Haßmann zufolge nun aber wieder auf die Saison vorbereitet und demnächst auch wieder in größeren internationalen Springen starten.

Alle Ergebnisse von den Ruller Reitertagen finden Sie hier.