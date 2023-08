Schwedische Springreiter ohne King Edward zur EM in Mailand

Der schwedische Reiterverband hat sein Team für die Europameisterschaften der Springreiter in Mailand veröffentlicht. Weltmeister Henrik von Eckermann ist bei der EM dabei, King Edward nicht.

Schon nach seinem Sieg bei der Weltmeisterschaft in Herning hatte der Schwede Henrik von Eckermann laut über ein Problem in Sachen EM und King Edward nachgedacht. Die Europameisterschaften im norditalienischen Mailand finden auf Rasen statt. Ein Untergrund, der für den vierbeinigen Weltmeister problematisch ist. Denn der Fuchs mit hannoverscher Genetik ist bekanntlich barfuß unterwegs. Das ist auf den Sandböden, die mittlerweile Standard sind, kein Problem. Aber auf Rasen sehr wohl.

„Da muss ich mir wohl etwas einfallen lassen, ich habe aber auch schon eine Idee“, hatte von Eckermann als frischgebackener Weltmeister gesagt. Allein, die Idee scheint nicht verfangen zu haben. Denn im Aufgebot der Schweden für die Europameisterschaften vom 30. August bis 3. September in Mailand ist „der King“ nicht berücksichtigt. An der Erfolgsbilanz des Edward-Sohns kann es nicht liegen. Die Highlights der vergangenen Monate: Weltcupsieg in Omaha, Sieg bei der Global Champions Tour Etappe in Stockholm.

Henrik von Eckermann mit Iliana dabei

Statt King Edward bei der EM zu reiten, setzt und sitzt der Weltmeister in Mailand auf der Cardento-Tochter Iliana. Mit ihr hat der Schwede einige gute Erfolge aufzuweisen, unter anderem Platz drei im Großen Preis von La Baule (FRA) und einen Nationenpreiseinsatz in Rom.

Schweden mit nahezu komplett neuem Team zur EM nach Mailand

Das WM-Team aus Herning scheint Geschichte zu sein. Unter den fünf nominierten Kombinationen ist nur eine, die auch in Herning dabei war: Jens Fredricson mit Markan Cosmopolit v. Cohiba, dem ehemaligen Schulpferd, das unter dem Bruder von Peder Fredricson bei der WM ganz groß herausgekommen war. Altmeister Rolf-Göran Bengtsson wird den Holsteiner Verbandshengst Zuccero v. Zirocco Blue satteln. Der Schimmel hat auf 1,60 Meter-Niveau noch nicht all zu viel Erfahrung, war aber Sechster im Großen Preis von Falsterbo und im dortigen Nationenpreis mit der Bilanz 0/4 auch gut unterwegs.

Mit Petronella Andersson und Castres van de Begijnakker Z v. Coriano sowie Wilma Hellström und Cicci BJN v. Ci Ci Senjor Ask komplettieren zwei Paare das schwedische Aufgebot, die ebenfalls in Falsterbo beim Nationenpreis im Einsatz für „Sverige“ waren.

