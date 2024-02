Sharjah: Nicola Pohl und Sophie Hinners auf dem Treppchen im Großen Preis

Im Großen Preis von Sharjah waren die deutschen Springreiterinnen das Maß aller Dinge. Nicola Pohl siegte mit Arlo de Blondel, Sophie Hinners und Special Life wurden Dritte.

Letztes Wochenende ritten Nicola Pohl und Sophie Hinners noch gemeinsam zum zweiten Platz im Nationenpreis in Sharjah. Diesen Sonntag waren sie Konkurrentinnen im Großen Preis. 50 Teilnehmer waren insgesamt an den Start gegangen. Nicola Pohl setzte für das Springen auf ihren 14-jährigen Dollar Dela Pierre-Sohn Arlo de Blondel. Das Paar blieb fehlerfrei und qualifizierte sich damit als eines von insgesamt zehn Reiter-Pferd-Kombinationen für das Stechen. Und auch in der zweiten Runde lief es gut für Nicola Pohl. Fehlerfrei in 35,25 Sekunden lautete das Ergebnis, das ihr den Sieg sicherte.

Auch Sophie Hinners, die ja schon seit einigen Wochen Erfolge in der arabischen Wüste feiert, startete im Stechen. Sie ritt die zehnjährige Rappstute Special Life v. I’m Special de Muze, die sie erst seit Ende des letzten Jahres unter dem Sattel hat. Die Harmonie scheint zu stimmen, Hinners und Special Life wurden Dritte (0/36,38).

Zwischen das Duo aus Deutschland schob sich Khaled Almobty (KSA) mit Spacecake. Für die Stakkatol-Tochter und ihren Reiter stoppte die Zeit bei 36,35 Sekunden. Lediglich drei Hundertstel machten somit den Unterschied zu Sophie Hinners.

Aus Deutschland waren außerdem noch Jörg Naeve mit Benur du Romet und David Will mit Chacorewa PS an den Start gegangen. Mit vier beziehungsweise acht Strafpunkten im Umlauf qualifizierten sie sich jedoch nicht für das Stechen.

Alle Ergebnisse vom Großen Preis in Sharjah finden Sie hier.

